LICHTENVOORDE – Op dinsdagmiddag 28 november, van 13.30-16.00 uur, is trainer en loopbaancoach Pieter Koevoets te gast in de Bibliotheek Lichtenvoorde voor een workshop ‘Solliciteren en kansen op de arbeidsmarkt’. De workshop is gratis bij te wonen. Aanmelden kan in alle vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek of via www.oostachterhoek.nl/solliciteren.

De arbeidsmarkt is bijzonder dynamisch op dit moment. Er gaan banen verloren, maar er zijn ook volop nieuwe kansen. Werkgevers beginnen langzamerhand anders naar kandidaten te kijken en passen nieuwe wervingsmethoden toe. Laat je onder begeleiding van een gastspreker inspireren en informeren over hoe je je kansen op deze veeleisende arbeidsmarkt kunt vergroten. Leer alles over de onderdelen van solliciteren, waar je zelf invloed op hebt!

Ervaren en aansprekende trainer en loopbaancoach Pieter Koevoets neemt de deelnemers tijdens deze live workshop in de Bibliotheek Lichtenvoorde mee in de huidige arbeidsmarkt. Met tips, inzichten en ruimte voor vragen weet hij als geen ander werkzoekers en ZZP-ers te enthousiasmeren hoe zich te profileren met LEF!

