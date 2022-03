Verkiezingsuitslag Oost Gelre definitief vastgesteld

OOST GELRE – De verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is maandagochtend 21 maart tijdens een zitting van het gemeentelijk stembureau definitief vastgesteld. De zetelverdeling is: CDA 7, OOG 6, VVD 5, Pvda 1, Nieuwe Liberalen OG 1 en OLW 1.

De komende dagen kunnen de beoogde raadsleden aangeven of ze hun benoeming aanvaarden. Daarna worden ze op woensdag 30 maart in een openbare raadsvergadering in het Stadhuis in Groenlo beëdigd.

Bekijk de definitieve uitslag.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....