Aantal flamingo’s in natuurgebied Zwillbrocker Venn groeit

ZWILLBROCK – Begin maart waren de eerste flamingo’s alweer terug in het Zwillbrocker Venn, een natuurgebied in Duitsland net over de grens bij Groenlo. Na hun overwintering op warmere plaatsen hebben de vogels hun vaste stek weer opgezocht.

Het Zwillbrocker Venn is de meest noordelijke broedkolonie van flamingo’s. Sinds ongeveer dertig jaar komen ze in het voorjaar naar het veengebied om te broeden. In het najaar vertrekken ze weer naar de Rijndelta, het IJsselmeer en het Veluwemeer om te overwinteren.

Fotograaf René van den Mosselaar zag de flamingo’s alweer rondscharrelen in het gebied. Hij spotte de vogels terwijl ze zich aan het poetsen waren.

De flamingo’s zijn een bijzondere verschijning in het Zwillbrocker Venn en trekken jaarlijks veel bezoekers naar het gebied. Het is een prachtig gezicht om de roze watervogels tussen het groen van het veengebied te zien staan.

De groei van het aantal flamingo’s in het gebied is een positief teken en geeft aan dat het Zwillbrocker Venn een geschikte plek is voor deze vogels om te broeden.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl