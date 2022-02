Achterhoek zoekt nieuwe vrijwilligers

WINTERSWIJK – Het programma Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek organiseert kunstactiviteiten voor ouderen. Het doel is om hen samen met anderen mooie momenten te laten beleven.

Steeds meer ouderen doen mee en zijn enthousiast! Door de toenemende vraag is onze organisatie op zoek naar uitvoerende en coördinerende vrijwilligers.

Uitvoerend vrijwilliger

Als uitvoerend vrijwilliger doe je mee aan bijvoorbeeld Zang aan Huis, Muzikant aan Huis, de Voorleesbrigade of andere kunstactiviteiten die worden ontwikkeld. Heb je zin om mee te doen aan een van deze projecten? Meld je dan aan als vrijwilliger. Uitvoerende vrijwilligers van Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek maken samen met ouderen mooie kunst, zetten hun passie voor kunst in, worden gecoacht door (amateur)kunstenaars en binden zich voor korte tijd aan inspirerende activiteiten.

Coördinerend vrijwilliger

Vind je het leuk om verschillende kunstactiviteiten te ontwikkelen en je organisatorische talenten hiervoor in te zetten? Doe dan mee! Coördinerende vrijwilligers van Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek werken aan de planning en organisatie van één kunstproject, hebben hun eigen taken maar denken wel mee binnen het vrijwilligersteam. Zij worden gecoacht door de programmaleider en binden zich voor korte tijd aan een leuk en boeiend project. De komende tijd gaan we veel nieuwe kunstactiviteiten ontwikkelen. We kunnen daarom jouw organisatietalent goed gebruiken!

Contact:

Wil je projecten uitvoeren of coördineren? Laat het ons dan weten via e-mail harry@boogiewoogie.nl of bel met programmaleider Harry ten Brinke, telefoon 0543 – 51 55 69. Meer informatie over de projecten vind je op onze website:www.boogiewoogie.nl/lang-leve-kunst

Uitvoering

Het programma van Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek wordt uitgevoerd door Boogie Woogie, instituut voor kunst en cultuur Winterswijk. Het wordt gesubsidieerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Partner is het Cultuur- & Erfgoedpact Achterhoek en er wordt samengewerkt met zorginstellingen en de gemeenten in de oostelijke Achterhoek.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....