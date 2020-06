Achterhoekse werkgevers bieden studenten wél een stageplek

Studenten kunnen vanwege de coronacrisis moeilijk een stage- of afstudeerbedrijf vinden. Veel bedrijven in Nederland hebben even geen plek voor hen. Ongeveer 170 Achterhoekse werkgevers benadrukken dat ze jong talent wél graag verwelkomen. Op SmartHub Achterhoek presenteren ze samen ruim 150 actuele vacatures voor stagiaires en afstudeerders.

De landelijke noodkreet van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) was duidelijk. Als gevolg van de coronacrisis wordt de economie hard geraakt en staat daarmee ook de beschikbaarheid van stages en leerbanen voor studenten en werkzoekenden onder druk. Een tekort van meer dan 10.000 stages en leerbanen alleen al in het mbo kan leiden tot enorm veel schooluitval en werkloosheid onder jongeren. Dit geldt naast het mbo natuurlijk ook voor het vmbo, hbo en wo.

De Achterhoek profileerde zich met SmartHub Achterhoek al als dé stage- en afstudeerregio van Nederland. Dit non-profit samenwerkingsproject van 170 Achterhoekse organisaties wordt nu extra kracht bijgezet, in de fase dat studenten moeilijk een stage of afstudeeropdracht kunnen vinden. Projectleider Marij Striekwold hierover: “We dragen al een tijdje uit dat we een regio zijn met veel bedrijvigheid en volop kansen voor jong talent. Dan moeten we ook juist nu extra moeite doen en de rode loper voor hen uitleggen. Vanwege de coronacrisis is dit voor veel bedrijven niet makkelijk, maar het is geweldig om te zien dat we zoveel actuele vacatures kunnen presenteren op www.smarthub.nl/vacatures. Als we er nu in moeilijke tijden zijn voor jong talent, doen we als Achterhoekse werkgever aan goede klantenbinding. En dan weten ze ons in de toekomst ook te vinden!”

Wat extra helpt, ook voor studenten, is dat Achterhoekse organisaties samenwerken om het werken voor iedereen veilig en coronaproof te maken. Dit gebeurt onder de noemer ‘Groen is gaon’ en is een regionale COVID-19 handreiking met pictogrammen die houvast en herkenbaarheid bieden.