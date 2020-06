Hoe gaat het met de jeugd? Coronapeiling Jeugd van de GGD geeft inzicht

‘Ik vind door de corona het dagelijks leven veel minder leuk, maar we moeten er gewoon het beste van maken!’ Dit zei één van de jongeren die heeft meegedaan aan de Coronapeiling Jeugd, waarin de GGD heeft onderzocht wat de impact van de coronacrisis is op het leven van jongeren.

De coronacrisis heeft impact op de hele bevolking, van jong tot oud. Naast panelonderzoeken over de impact van de crisis op volwassenen, onderzoekt de GGD de gevolgen van de crisis op het leven van jongeren (12-18 jaar) in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Meer dan 4000 jongeren hebben meegedaan aan vragenlijstonderzoek.

Jongeren geven hun leven een ruime voldoende

Ondanks dat veel jongeren zich vaker vervelen en minder hebben om naar uit te kijken, geven de meeste jongeren een ruime voldoende voor hun leven (gemiddeld een 7,3). Een kleiner deel voelt zich vaker gestrest, eenzaam of bang.

Positief blijven, filmpjes kijken of vrienden bellen

De meeste jongeren lijken veerkrachtig in hoe ze met de crisis omgaan. Wanneer zij er last van hebben, zoeken ze afleiding, accepteren ze het (ook al balen ze ervan), of blijven ze positief. Zoals een jongere zei: ‘Soms word ik dan wel ff boos en ga ik gewoon YouTube filmpjes kijken of ga ik met mijn vrienden bellen’.

Jongeren missen contact met vrienden

Afspreken met vrienden wordt het meeste gemist in deze coronatijd. Daarna komen uitjes en de sportclub. Jongeren die in het eindexamenjaar zaten balen ervan dat de activiteiten die bij het examenjaar horen niet doorgaan. Zoals een jongere zei: ‘Mijn hele examenjaar is in de soep gevallen’.

Ongezonder leven

Uit de peiling blijkt verder dat het leven in coronatijd invloed heeft op leefstijl: 73% van de jongeren kijkt vaker naar een beeldscherm dan voor de coronacrisis, 49% beweegt minder, 33% gamet meer, 31% slaapt minder goed en 22% eet minder gezond. Een positief punt: van het kleine aandeel jongeren dat alcohol drinkt, is bijna de helft minder gaan drinken.

Maatregelen

Het is goed om te zien dat de meeste jongeren het eens zijn met de maatregelen van de Rijksoverheid. Toch lukt het maar 4 op de 10 jongeren goed om 1,5 meter afstand te houden. Het naleven van andere maatregelen, zoals drukte vermijden, thuisblijven bij verkoudheidsklachten en handen wassen, lukt jongeren beter.

GGD adviseert de maatregelen vol te houden

De GGD adviseert de bevolking om de maatregelen van het RIVM vol te houden. Lukt dat niet of baal je ervan? Praat erover! Alleen samen krijgen we het coronavirus in Nederland onder controle. Lees meer in de bijgevoegde infographic.