Bierbrouwer Grolsch halveert haar CO₂ emissies

Grolsch gebruikt per 1 januari 2020 100% groene elektriciteit van Europese windmolens

ENSCHEDE – Bierbrouwer Grolsch is al jarenlang actief met het reduceren van haar energieverbruik en de CO₂ emissies. De ambitie is om in 2025 een volledig CO₂-neutrale brouwerij te hebben waarbij alle ingezette energie op duurzame wijze wordt opgewekt.

Per 1 januari 2020 heeft Grolsch hier een belangrijke stap in gezet en gebruikt dan, voor zowel haar brouwerij als dochteronderneming De Klok Dranken, alleen nog maar 100% groene elektriciteit die afkomstig is van Europese windmolens. De CO₂ emissie wordt hiermee met 46% (6.700 ton) per jaar gereduceerd. Dat staat gelijk aan de hoeveelheid CO₂ die 3000 huishoudens gemiddeld uitstoten per jaar.