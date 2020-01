Wie komt ons vrijwilligers-team bij Huis Verwolde versterken?

LAREN(Gld) – Op het mooi gelegen landgoed Verwolde in Laren staat het statige Huis Verwolde, een 18e-eeuws edelsmanshuis omringd door een prachtige tuin, park en bosgebied. Geldersch Landschap & Kasteelen beheert het huis en stelt het open om iedereen er nu en in de toekomst van te laten genieten. Dankzij de inzet van bijna 40 enthousiaste vrijwilligers kan Huis Verwolde openblijven voor de vele bezoekers. Afgelopen seizoen is het aantal bezoekers flink toegenomen en daarom willen wij ons vrijwilligers-team graag uitbreiden.

Wij zoeken vrijwilligers voor onderstaande werkzaamheden/functies:

* Verkoop entreetickets & winkelartikelen

* Gastheer of gastvrouw voor in de theeschenkerij

* Ontvangst van bezoekers en het geven rondleidingen

* Begeleiden/uitvoeren van kinderactiviteiten

* Housekeeping (schoonhouden van huis en collectie)

* Kleine klussen in en rondom het huis

Als vrijwilliger ontvang je met enthousiasme onze bezoekers. Je bent minimaal één dagdeel per week beschikbaar en bereid om in weekenden en soms op feestdagen te werken. Als je geïnteresseerd bent in kunst en cultuur dan ben je bij Huis Verwolde op de juiste plek! Samen zorgen we voor het cultureel erfgoed van Geldersch Landschap & Kasteelen.

Kennismaken op woensdag 29 januari

Wil je meer weten over vrijwilligerswerk bij Huis Verwolde? Kom dan op woensdag 29 januari om 13.30 uur naar Huis Verwolde aan de Jonker Emilelaan 4 in Laren. Natuurlijk kun je dan ook een kijkje nemen in het huis, de theeschenkerij en winkel. Deze kennismakingsmiddag duurt tot ongeveer 15.30 uur. We vinden het fijn om te weten dat je komt; aanmelden kan via verwolde@glk.nl of neem contact op met kasteelmedewerker Iris Littink via 06 51 48 37 30.

Huis Verwolde is te bezoeken vanaf april tot en met oktober op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur (en in juli en augustus ook op vrijdag). Meer informatie staat op de website www.glk.nl/verwolde.