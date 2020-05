Cannabisbier ‘De Groene Buizerd’ ziet op 1 juni levenslicht aan eind van donkere tunnel

VORDEN – Festival Mañana Mañana, van Feestfabriek Alles Komt Goed BV, introduceert ‘Achterhoeks Junglebier’ gebrouwen door Bronckhorster Brewing Company

‘De Groene Buizerd’ is een fris en zomers bier met als belangrijkste ingrediënt CBD (Cannabidiol). CBD-olie wordt uit hennepplanten gewonnen. Met het lanceren van dit speciale bier willen zowel de festivalorganisatie als de brouwer aandacht vragen voor de positieve toepassingen van hennep. CBD kan van waarde zijn om het afweersysteem gezond te houden. Het wordt ook als natuurlijke pijnstiller gebruikt. Het bier is groen, vandaar de bijnaam Achterhoeks Junglebier. Op 1 juni aanstaande, om 13.00 uur, vindt de officiële lancering plaats bij de Bronckhorster Brewing Company in Rha.

Cannabisbier?

De Feestfabriek en het team van Steve Gammage van de Bronckhorster Brewing Company zijn afgelopen winter bezig geweest met de ontwikkeling van een cannabisbier. Eigenaar Steve Gammage vond het eerst maar een vreemd idee. Na bestudering bleek dat hennep heel geschikt is om bier van te maken. De Groene Buizerd wordt gebotteld in 0,75 liter flessen. Het idee is dat je het bier samen drinkt met familie en/of vrienden en uitschenkt in verschillende glazen. De Groene Buizerd is een bier met ondergisting, dus eigenlijk een pilsener. Het heeft een lichte, frisse en zomerse smaak en is verrassend lekker.

Geestverrijkend niet geestverruimend

CBD is de niet-psychoactieve cannabinoïde die voorkomt in cannabis. In tegenstelling tot THC (de psychoactieve stof in cannabis) heeft CBD geen geestverruimend effect, oftewel: je wordt er niet high van en het is dus niet hallucinerend, illegaal, verslavend en staat ook op geen enkele drugslijst. Wat doet CBD dan wel? CBD verlicht diverse pijnen, kan helpen bij slaapstoornissen en ook een rustgevende invloed hebben op mensen met ADHD, angst- of stressklachten, longklachten, epilepsie of andere spieraandoeningen. Sommige mensen, met of zonder klachten, zweren al jaren bij dagelijks enkele druppels CBD-olie en voelen zich er echt beter door. De medicinale werking is niet wetenschappelijk bewezen, maar wel bewezen is dat CBD geen enkel kwaad kan. Als CBD zou helpen tegen angst dan is dit een goed tijdperk, want angst is door COVID-19 alom aanwezig. De concentratie CBD is 40 ml per 1.178 afgevulde flessen. De CBD is op waterbasis, want testen op oliebasis braken het schuim af.

Coronacrisis

Het oorspronkelijke plan was om De Groene Buizerd te introduceren op Mañana Mañana 2020, maar door de coronacrisis gaat geen enkel festival door deze zomer. Dit is echter geen reden om de introductie uit te stellen. Sterker nog, het bier is klaar, dus beide partijen vinden het een goed idee om nu juist door te gaan. In plaats van in vaten is het nu gebotteld in flessen. Nu er geen feesten en festivals meer zijn en horeca op 1,5 meter afstand is, kunnen mensen een uniek en met liefde gebrouwen lokaal biertje samen thuis nuttigen.

1 juni

Vanaf 1 juni is iedereen welkom om een fles of doos Groene Buizerds te scoren bij de brouwerij in Rha. Op die dag (2e pinksterdag) mogen ook de terrassen weer open. Van 12:00 tot 18:00 uur is het terras van de brouwerij geopend en kan een Groene Buizerd genuttigd worden, met inachtneming van 1,5 meter afstand. Reserveringen voor het terras kunnen gedaan worden via: www.bronckhorster.beer/proeflokaal. De officiële lancering vindt plaats om 13:00 uur door Steve Gammage (eigenaar Bronckhorster Brewing Company) en Gijs Jolink (mede-eigenaar Feestfabriek Alles Komt Goed BV). Rondleidingen in de brouwerij zijn nog niet mogelijk. De Groene Buizerd kan daarnaast (ook na 1 juni) via de webshop besteld worden. De eerste batch van 1.000 liter is verkrijgbaar voor € 5,75 per fles, inclusief een proefglas Bronckhorster bier naar keuze van de tap en 10% korting op bieren uit de winkel.

Achterhoeks Junglebier

Het bier is groen. Dat is bijzonder, want pilsener is meestal geel en bieren hebben vaak okerbruine tinten. Met tegenlicht krijgt het een groene kleur die heel bijzonder is. Dat heeft mede bijgedragen aan de naam ‘De Groene Buizerd’ en aan de term ‘Achterhoeks Junglebier’. In de jungle is het soms knokken, maar aan het eind van de tunnel is er licht. Groen licht!

Officiële lancering De Groene Buizerd: maandag 1 juni 2020 om 13:00 uur

Bronckhorster Brewing Company

Rhabergseweg 9

7224 NA Rha

