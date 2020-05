Vion geeft gehoor aan oproep Veiligheidsregio

Vion Food Group heeft aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland laten weten gehoor te geven aan zijn oproep voor de naleving van de 1,5 meter afstandsmaatregelen van het RIVM, ook ten aanzien van personenvervoer. Deze maatregelen worden deze avond nog aan alle medewerkers doorgegeven. Uitzendbureaus en chauffeurs ontvangen een instructie voor transportgebruik in lijn met de oproep van de Veiligheidsregio’s.

Na het gesprek gisteren met Minister Schouten van Landbouw, is het speciale Vion team voor de leefomgeving en transport van medewerkers aan de slag gegaan met het concreet invulling geven aan de aangescherpte maatregelen die door Vion en de sector waren voorgelegd. Binnen 24 uur is dit team er in geslaagd om meer dan 50 touringcars vanaf donderdag dagelijks van en naar het werk te vervoeren. Aanvullende instructies op de geldende hygiëne- en 1,5 meter afstandsmaatregelen van het RIVM voor de 5600 medewerkers van Vion zijn:

Ondanks de verantwoordelijkheid van de betreffende flex-bureaus, instrueert Vion deze bureaus scherp op de correcte uitvoering.

Inzet van meer dan 50 touringcars om iedereen goed op het werk te krijgen. Tot 1 juni geldig voor 13 personen per 50 persoons-touringcar. Vanaf 1 juni verhoogt dit aantal naar 30 per bus, conform de RIVM-regelgeving. Verplicht gebruik van mondkapjes tijdens woon-werk verkeer in personenbus of touringcar.

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print







Vind ik leuk: Like Laden…

Gerelateerd