De Grote Megamini Techniekdag Quiz-Challenge-Spel-Show staat online!

Vanaf dinsdag 25 mei is de eerste aflevering van De Grote Megamini Techniekdag Quiz-Challenge-Spel-Show te vinden op de website van de techniekdag (www.techniekdag.nl). De high energy quiz is een alternatief voor de fysieke techniekdagen die VNO-NCW Midden jaarlijks met regionale partners organiseert.

Alternatief voor reguliere techniekdagen

Vanwege COVID-19 zijn de techniekdagen in de Achterhoek, de Liemers, Arnhem, Nijmegen en Bocholt geannuleerd. Daarom werkte VNO-NCW Midden met de diverse werkgroepen aan een alternatief om ondernemers te ondersteunen met het vinden van technisch personeel. De spelshow richt zich met name op de leerlingen van groep 7 & 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van de middelbare school.

De afleveringen kunnen in de klas worden getoond, het is kant-en-klaar lesmateriaal om een techniekles mee in te vullen. Het is ook leerzaam vermaak voor gezinnen en daarom zal er op social media een brede campagne gevoerd worden.

7 werelden van techniek

In elke aflevering staat één van de 7 werelden van techniek centraal. Een team van 2 jongens van een school uit de regio strijdt tegen 2 meiden van een andere school. Zij krijgen vragen en opdrachten die met techniek te maken hebben. Elke maandag verschijnt er een nieuwe aflevering op de website van de techniekdag. In de eerste aflevering is het de beurt aan de leerlingen van MKC Anne Frank uit Doesburg tegen Het Talent uit Nijmegen. Zij krijgen vragen van onder andere Burgers Zoo, Greefa en Fruit Tech Campus.

Nieuwe aflevering

Op maandag 31 mei is er weer een nieuwe aflevering te bewonderen op de website van de techniekdag. Zo komt er iedere maandag een nieuwe aflevering online. De korte afleveringen van een klein kwartiertje, lenen zich ook bij uitstek als tussendoortje voor de leerlingen tijdens pauzes.