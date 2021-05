Achterhoek valt in de smaak bij Tweede Kamerleden

Deel dit bericht













ACHTERHOEK – Voor het eerst in de geschiedenis is Perscentrum Nieuwspoort gisteren omgebouwd tot kookstudio. Tijdens het inmiddels gangbare Lentediner van Kamerleden met Achterhoekers uit het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en verschillende overheden, werden ‘Recepten voor nieuwe samenwerking’ uitgewisseld. Voorzitter van 8RHK ambassadeurs Mark Boumans: “De Achterhoek kan veel betekenen voor Nederland, voor een betere balans in wonen en werken, om bij te dragen aan grote opgaven en transities waar Nederland voor staat. Daar staan wel investeringen tegenover, om te kunnen blijven bouwen en bereikbaar te zijn. Zoals het realiseren van de RegioExpres, verlenging van de A15 en verbreding van de N18. Het is belangrijk dat het Rijk onze regio als volwaardig partner blijft zien en de Regio Deal blijvende ondersteuning krijgt. Elk gerecht wordt namelijk beter met Achterhoekse ingrediënten. Daar hebben we de Tweede Kamer van laten proeven en volgens mij viel dat goed in de smaak.”

Innovatie op tafel

De aanwezige Tweede Kamerleden werden tijdens het Lentediner de nodige Achterhoekse innovatie voorgeschoteld. In een fysiek en online programma nam voorzitter Mark Boumans, de tafelgasten mee in de experimenteerregio Achterhoek. Geheel coronaproof in een talkshow-achtige setting, werden de gasten inhoudelijk en culinair gevoed met Achterhoekse thema’s én diner door chefkok Nel Schellekens. Van innovatie in de Achterhoekse kringlooplandbouw, de Associate degree opleidingen van het Grenslandcollege, een nieuwe organisatievorm in de gezondheidszorg tot onze innovatieve maakindustrie met 3D metaalprinten.

Kamerleden

Twaalf Tweede Kamerleden, waarvan acht in Nieuwspoort, en circa 50 andere deelnemers namen deel aan deze speciale editie van het Achterhoekse Lentediner. De acht aanwezige Kamerleden waren: Caroline van der Plas (BBB), Derk Boswijk (CDA), Romke de Jong en Hanneke van der Werf (beiden D66), Habtamu de Hoop (PvdA), Judith Tielen, Thom van Campen en Rudmer Heerema (alle drie VVD). Het diner werd ter plekke bereid in de studio door chefkok Nel Schellekens. Genodigden thuis kregen dit diner (voor 95% af) vooraf toegezonden. Lisa Westerveld (GroenLinks) die online deelnam: “Wat een geslaagd Achterhoeks Lentediner. Fijne gesprekken over onderwijs, sport én lekker eten uit de regio.”

‘Onverwachte hoek’

Marcel Hielkema, voorzitter van VNO-NCW Midden, gaf bij de ‘amuse’ reactie op de lancering van de marketingcampagne ‘Onverwachte Hoek’. Deelnemers kregen de eerste officiële vertoning van de video te zien. Hielkema: “Deze campagne is uniek omdat regio’s in Nederland landelijke campagnes normaalgesproken richten op toerisme en recreatie. Hier gaat het om het vervullen van duizenden vacatures die in de zeer nabije toekomst ontstaan. De Achterhoek is, zeker sinds de coronacrisis, steeds meer in trek bij mensen om zich te vestigen. Heel mooi dat dit initiatief van werkgevers en ondernemers in de Achterhoek op deze wijze tot uitvoer wordt gebracht.”