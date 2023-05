De Hassinkhof blij met Lions Groenlo-Slingelanden

BELTRUM – Lionsclub Groenlo-Slingelandenorganiseert jaarlijks een DoeDag voor een verzorgingshuis in de regio. Daarbij worden de bewoners getrakteerd op een gezellige activiteit en gezamenlijke maaltijd. Dit keer werden de bewoners van De Hassinkhof in Beltrum verrast met

een mooie dag.

De organisatie van een DoeDag past perfect in het doel dat Lionsclub Groenlo-Slingelanden zich stelt: goede doelenondersteunen door financiële bijdragen te geven, maar ook door – zoals tijdens een DoeDag – zelf de handen uit de mouwen te steken.

Rondrit door de regio

Afgelopen jaren werden al DoeDagen gehouden voor de bewoners van De Molenberg in Groenlo en Antoniushove in

Lichtenvoorde. Nu was het de beurt aan de bewoners van verzorgingshuis Hassinkhof in Beltrum. Nadat samen een kop koffie met gebak was genuttigd, werden de bewoners door de Lionsleden uitgenodigd voor een rondrit door de regio.

Daarbij konden de bewoners zelf aangeven waar ze naartoe wilden. De ritten gingen vervolgens naar Markelo, het Woold, Meddo, Borculo, Eibergen ennatuurlijk de omgeving van Beltrum. Na terugkomst volgde onder het genot van

een drankje een gezamenlijke maaltijd aangeboden door de Lionsclub.



Rolstoelen voor wandelingen

Voordat de DoeDag werd afgesloten, hadden de Lions nog een leuke verrassing voor de bewoners van De Hassinkhof. De

leden van de serviceclub was namelijk ter ore gekomen dat er te weinig rolstoelen zijn voor de wekelijkse wandeling die vrijwilligers met de bewoners maken.

Daarop werd door de Lions contact gezocht met de firma Life & Mobility in Doetinchem, een rolstoelenfabrikant die sociaal verantwoord ondernemen hoog in het vaandel

heeft staan, en konden twee lichtgewicht rolstoelen worden geschonken aan De Hassinkhof. Lionspresident Taco Vosters overhandigde de beide rolstoelen aan Renske Veneman van De Hassinkhof.

Volgende activiteit: Nightwalk in Lichtenvoorde

Na de geslaagde DoeDag richten de Lions Groenlo-Slingelanden het vizier op de tweede editie van de Nightwalk Oost Gelre die op vrijdag 22 september aanstaande wordt gehouden in Lichtenvoorde.

Bij de Nightwalk wordt een wandeltocht dwars door bedrijven en gebouwen gemaakt. De opbrengst gaat naar diverse goede doelen in Lichtenvoorde. Meer informatie:

