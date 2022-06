Drukbezocht Artificial Intelligence congres brengt Achterhoek stap dichter bij de toekomst

ULFT – Niet eerder waren zoveel betrokkenen van binnen en buiten regio Achterhoek bijeen om de toekomst van werken met data, Artificial Intelligence (AI), te bespreken en te proeven van de praktijk. Tijdens het AI Congres Achterhoek dat 8RHK ambassadeurs samen met vele partners organiseerde in het CIVON in Ulft op 14 juni, ratelden datagegevens en kennis over AI voorbij. 8RHK ambassadeur en eigenaar van BeSite Jurgen Rutgers: “We zijn goed op weg in de Achterhoek met moderne technologie, we kunnen nog veel van elkaar leren. Laten we dit vooral samen oppakken, dit congres is een mooie kickstart daarvoor.”

Midzomer wandeling Op zaterdag 18 juni 2022.

Start op de Markt in Groenlo.

Lengte route: 7 km..

Deelname is gratis.

Tijdens het goed bezochte AI-congres werden de deelnemers mee op reis genomen door de wereld van AI. Aanwezig waren ondernemers, bestuurders en beleidsmakers uit een breed scala sectoren zoals agro, zorg, onderwijs, techniek en bouw. Vragen als wat met AI kan en hoe het op te starten is in de eigen organisatie, zijn verder beantwoord in presentaties en in gesprek met organisaties die AI al inzetten. Dit gebeurde in een inspiratiemarkt met meerdere standhouders en vervolgens dieper in gesprek per sector in verschillende georganiseerde deelsessies.

De Achterhoek loopt voorop in innovatie, we staan niet voor niets in de top 3 met octrooien. Om mee te blijven tellen is het van belang dat we onze arbeidsproductiviteit omhoog brengen. Moderne technologie kan ieder bedrijf of organisatie daarin helpen en nieuwe inzichten bieden. Jurgen: “Dat is de winst het congres; dat die boodschap gevoeld is en de ‘ontastbare’ materie meer hapklaar is geworden voor praktische toepassing.”

8RHK ambassadeurs organiseerde het AI congres samen met vele partners als het CIVON, OOST NL, SIKA, VNO-NCW Achterhoek, BINX, TZA, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, BeSite, IJssel, Hellebrekers, RCT Gelderland, Monic Rootinck, Graafschap College, FME, Datalab GO Gelderland Oost, Sensire, QING, Hyster-Yale, MIJNPGO, Anne4Care, i@ontrol, BOOST, DAAT en Radboud Universiteit.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....