Daling WW in Gelderland zet stevig door

In Gelderland zette de daling van het aantal WW-uitkeringen in mei door. In Midden-Gelderland daalde het aantal WW-uitkeringen tot onder de 4.000, in Rijk van Nijmegen tot onder de 3.000 en in Rivierenland tot onder de 2.000. In steeds meer sectoren hebben werkgevers moeite om voldoende personeel te vinden. Dat geldt in grote delen van het land ook voor het primair en voortgezet onderwijs. Na de coronacrisis zijn de personeelstekorten toegenomen. De verwachting is dat deze tekorten de komende jaren aanhouden, zowel in het primair als voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs verschilt de situatie sterk per vak. In het primair onderwijs lopen de lerarentekorten vooral in de Randstad op. In de Gelderse regio’s liep de spanning in 2021 uiteen van krap tot gemiddeld.

Midzomer wandeling Op zaterdag 18 juni 2022.

Start op de Markt in Groenlo.

Lengte route: 7 km..

Deelname is gratis.

Aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek in mei duizend minder dan jaar geleden

In de Achterhoek verstrekte UWV eind mei 2022 nog 2.162 WW-uitkeringen. Dat zijn 92 WW-uitkeringen minder dan een maand eerder en 999 minder dan een jaar eerder. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek 4,1% lager dan een maand geleden en 31,6% lager dan een jaar geleden. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen eind mei 5,8% lager dan de maand daarvoor en 34,0% lager dan een jaar geleden.

In de Achterhoek wordt er momenteel bijvoorbeeld met regionale partners in een pilot gekeken hoe enerzijds de instroom naar de WW kan worden voorkomen en mensen te behouden voor het primair onderwijs. Dit gebeurt door intensieve van werk naar werk trajecten op te starten en intensieve maatwerktrajecten te bieden aan uitkeringsgerechtigden om mensen duurzaam terug te laten keren op de arbeidsmarkt. Het unieke van deze pilot is dat werknemers en uitkeringsgerechtigden door de verschillende betrokken partijen individueel gevolgd en begeleid worden vanaf het signaal van (dreigende) uitdiensttreding tot aan het geboden perspectief. Dit kan bijvoorbeeld een plaatsing in een pool, plaatsing bij een schoolbestuur (regionale aanpak personeelstekort) of mogelijk bemiddeling naar een sector buiten het primair onderwijs zijn. Deze pilot is een initiatief van Loopbaancentrum Oost Nederland, VfPf, Onderwijsbureau Cabo, UWV en WerkgeversServicepunt Achterhoek.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....