Excelsior en Interdrum organiseren voor de 11e keer Winterdrums

WINTERSWIJK – Op zondagmiddag 26 januari 2020 organiseren Drumshop Interdrum en Muziekvereniging Excelsior alweer de 11e editie van het slagwerkfestival Winterdrums. Het slagwerkfestival dat begon met vier deelnemers in de kleine zaal van Theater de Storm, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een veelzijdig festival met een non-stopprogramma en meerdere podia door het hele theater. De prijs is al elf jaar hetzelfde: voor maar slechts €5,00 kan het publiek genieten van een muzikale middag in de aangename ambiance van Theater de Storm.

Publiek altijd in grote getale aanwezig

Organisator Tonny Kamperman: ‘’Winterdrums is een zeer afwisselend slagwerkfestival. Van kleine beginnende slagwerkgroepen tot grote geroutineerde percussie ensembles, allemaal treden ze met veel enthousiasme op. Sommige groepen spelen vooral op traditionele slagwerkinstrumenten, anderen gebruiken bijzondere attributen zoals containers, steigers of zelfs een auto om op te slaan, nog anderen spelen met elektronische drums en ‘soundeffects’. Slagwerk is niet alleen groots en bombastisch, maar zeker ook intiem met ruimte voor mooie melodische muziekstukken. Het is niet voor niets dat het publiek altijd in grote getale aanwezig is en ook vaak weer terugkomt.’’

Extra podium voor jeugdige slagwerkers

De jeugd heeft de toekomst! Zo geldt dat ook voor muziekverenigingen. Tijdens deze editie van Winterdrums zal de aandacht daarom gericht zijn op de jeugdige slagwerkgroepen. Speciaal voor dit talent is er een jeugdpodium waarop de jonge slagwerkers hun kunsten kunnen vertonen. Op deze manier schitteren zij tussen alle ‘grote’ slagwerkgroepen. De jeugdslagwerkgroepen van Volharding Huissen en Excelsior Winterswijk zullen dit jaar aan het publiek laten zien wat zij in huis hebben!

Kaarten via Theater de Storm

Het plezier en de passie voor slagwerk staat deze middag voorop en dat laten de deelnemers dan ook graag horen. Voor iedere slagwerkliefhebber in de regio is deze middag dan ook een absolute must. De deuren van Theater de Storm zijn zondag 26 januari 2020 vanaf 11.30 uur geopend. Gasten worden muzikaal verwelkomd. Vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur zijn er afwisselend in de theater- en feestzaal optredens, hierdoor hoeft er geen optreden gemist te worden! De middag eindigt rond 17.00 uur. De bar is de gehele middag doorlopend geopend. Vrij in- en uitlopen is door de festivalopzet van Winterdrums mogelijk. Kaarten à € 5,00 zijn op de dag zelf aan de kassa verkrijgbaar of van te voren via de website van Theater de Storm. Meer informatie over het slagwerkfestival vindt u op de facebookpagina van Excelsior Winterswijk. Houd daarom onze pagina goed in de gaten!