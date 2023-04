Extra lang seizoen Dwalen door de kelder van kasteel Hackfort

VORDEN – Vanaf 29 april t/m 2 september kunnen bezoekers op zaterdagmiddag een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hackfort in Vorden tussen 13:00 en 16:00 uur. Daarmee verwelkomt de enthousiaste groep vrijwillige kasteelgidsen in 2023 bezoekers twee maanden langer dan vorig jaar. Wel zo handig gezien de groeiende populariteit van het even kunnen binnen spieken in een echt kasteel. Terwijl de gasten op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder ontdekt men er het verhaal van landgoed Hackfort. Het geeft een indruk hoe het er in de middeleeuwen uitzag en hoe de laatste bewoners leefden. Entree € 1,50 ; voor leden van Natuurmonumenten gratis.

Waterput en kruisgewelven

Op zaterdagmiddagen – met uitzondering van 1 juli – kan men dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Je kunt hier nog goed zien waar het voor Hackfort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput… In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend: een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag, geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult een stukje van het Verhaal van Hackfort.

Historisch landschap

Naast de bescherming van natuur zorgen boswachters van Natuurmonumenten ook voor de vele gebouwen, vaak cultureel erfgoed, die daar onlosmakelijk mee verbonden zijn. Landgoed Hackfort biedt een afwisselend Achterhoeks landschap waar landadel, boeren en boswachters met trots het landschap vormden en tot de dag van vandaag beschermen. Je geniet hier van onder andere een kasteel, parkbos, moestuin, watermolen, lanen, boerenerven, de Baakse Beek, kleurige graanakkers en natuurlijk talrijke planten en dieren.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl