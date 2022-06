Festival Mañana Mañana beleefde een wonderlijke editie

LAREN(Gld) – Afgelopen dagen vonden iets meer dan 27.000 mensen hun weg naar Laren (Gld.), 27.034 welteverstaan. Dankzij deze vrolijke festivalfans, maar ook dankzij de inzet van vrijwilligers, cateraars, medewerkers, leveranciers én het sprookjesachtige terrein van familie Croll, werd het leven vier dagen lang een knusse bubbel mijlenver verwijderd van de grijze massa.

Dit jaar was Kasteel Oolde, voor de allereerste keer, het stralende middelpunt van Mañana Mañana. De unieke locatie drukte een positieve stempel op het hele festijn en in de schaduw van deze eyecatcher kwam het feestje goed tot zijn recht. Net als alle voorgaande edities ping-pongde de sfeer van ‘zeer relaxt en ontspannen’ naar ‘uitbundig en expressief’. Deze perfecte combi, van zwaar chill naar hard dansen, bleek ook deze editie een succesformule.

Lotte Post, medewerker van Feestfabriek Alles Komt Goed BV: “In 2017 kwamen er ongeveer 26.848 bezoekers naar Mañana Mañana in Vorden. In 2018 waren het er wat meer, namelijk 28.356 en in 2019 groeide het door naar circa 29.850 mensen. Dat was onze laatste editie. Dit jaar tikken we de 27.000 bezoekers aan en voor ons is dat helemaal fantastisch, mede vanwege het feit dat we zijn verhuisd en mensen blijkbaar wel met ons mee zijn gereisd naar Laren. De gezellige drukte maakte de sfeer op het terrein magistraal.”

Dit jaar mochten de bewoners van Laren op donderdag gratis naar binnen om ‘buurt te maken’. Ook konden eindexamenscholieren, net als in 2019, op vertoon van hun cijferlijst de vrijdag gratis naar binnen. Op de vrijdag kreeg de organisatie hulp van de ‘Wondere Wereld’. Dit is een woon- en werkinitiatief voor jongeren met een verstandelijke beperking. Het bleek een verrijking van de dag; het ontwapenende enthousiasme van de jongeren gaf een gouden randje aan klussen die voor de organisatie ietwat vanzelfsprekend zijn geworden; artiesten begeleiden, koelingen vullen in de backstage tenten, tickets scannen en op een gator rijden om spullen weg te brengen. Door de ogen van deze harde werkers blijken deze festivaltaken ineens weer spannend en spectaculair. Daarom was dit initiatief voor de medewerkers van de Feestfabriek een prachtige ervaring. Bezoekers konden de nieuwe crew ook zeer waarderen, zo bleek uit de positieve reacties op het terrein en social media.

Voor alle foto’s, video’s, dag- en nachtverslagen: kijk op de website en de social media kanalen.

Binnenkort wordt bekend gemaakt wanneer de volgende editie van Mañana Mañana zal plaatsvinden en of dit wederom in Laren zal zijn. Ook melden we tegen die tijd wanneer de voorverkoop start. Houd de website en socials van het festival in de gaten voor alle updates en het laatste nieuws. Op naar 2023!

