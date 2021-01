Gelderse Circulaire Innovatie Top 20 bekend!

De jury is bijeengekomen om uit een totaal van 56 inzendingen de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20 samen te stellen. Deze innovaties zijn genomineerd voor de publieksprijs. De beste zes zijn nog in de race voor de juryprijs.

Dit zijn de 20 innovaties van de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20:

BioPanel, Luiercentrale, Strobox, 3D-printen met reststromen uit riool- en drinkwater, Mycelium producten op basis van reststromen uit de landbouw, Circulaire sloop en nieuwbouw Heuvelstraat Silvolde, MINE1 installatie om circulair calciumcarbonaat (CCC) te creëren uit papierslib, Verpakking van reinigingsmiddelen wordt doseerapparaat, Een schone laatste reis met de FAIR coffin 2.0, Mhome, De Zeezoutbatterij, Capyrus, Ambachtscentrum, Binnenschaap, Ontwikkelen van waterneutrale systemen gebaseerd op regenwater voor woningen en gebouwen, Heerlijk & Eerlijk, Het Groene Huis Zaltbommel, Circulaire PIR installatie, Rensa Re-pump programma, en Proteïn from waste.

Bekendmaking jury- en publieksprijs

Tijdens de Nationale Week van de Circulaire Economie zal op 3 februari 17:00 een live-uitzending plaatsvinden vanaf het Industriepark Kleefse Waard, met als dagvoorzitter Arko van Brakel. Hier zal de Top 6 hun innovatie live pitchen waarna de jury de winnaar bekend maakt. Ook kan er tijdens deze uitzending gestemd worden door de kijkers op hun favoriet van de gehele Top 20 voor de publieksprijs. Voor beide winnaars zijn mooie geldprijzen en ruime media-aandacht te winnen.

Voorafgaand aan de live-uitzending vindt er om 16:00 een Meet & Match event plaats, gericht op diverse thema’s die aansluiten bij Circulaire Economie. Hier kan je elkaar digitaal ontmoeten, kennis delen en netwerken.

Aanmelden om de uitzending op 3 februari online bij te wonen en voor de Meet & Match kan via www.geldersecirculaireinnovatietop20.nl. Ook kunt u hier meer informatie vinden over alle inzendingen van de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20.

Jury

De jury van de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20 wordt geleid door juryvoorzitter Roeland van Delden, CEO van het bedrijf Leadax, een van de tien nationale iconen; baanbrekende Nederlandse innovaties die op mondiaal niveau bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. Aan zijn zijde staan Geanne van Arkel, MVO manager van het jaar 2018, Sebastiaan Berendse, werkzaam bij Wageningen Universiteit als Corporate director Value Creation, en Christianne van der Wal, gedupeerde van de provincie Gelderland en o.a. verantwoordelijk voor economie en innovatie.

Over de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20

De Gelderse Circulaire Innovatie Top 20 wordt georganiseerd door CIRCLES met als initiatiefnemers Kiemt, VNO-NCW Midden en provincie Gelderland. Het doel is te laten zien wat Oost-Nederland te bieden heeft op het gebied van circulaire innovaties en om deze circulaire innovaties een stap verder te helpen.

Over de Nationale Week van de Circulaire Economie 2021

De Week van de Circulaire Economie is dé jaarlijkse campagneweek voor Circulaire Economie. Van maandag 1 tot en met zaterdag 6 februari zetten ondernemers, organisaties en overheidsinstellingen hun (dit jaar digitale) deuren open om andere professionals mee te nemen in de circulaire economie.

Zie voor meer informatie: https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/.