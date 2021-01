GUV Triathlon Aalten semi-virtuele editie

AALTEN – De organisatie kiest ervoor om dit jaar te gaan voor een semi-virtuele editie. Dat wil zeggen: het parcours staat vast, op en rond de Slingeplas. Maar iedere deelnemer kiest zijn eigen starttijd, binnen de periode van 5 t/m 13 juni. Na die week volgt een uitslagenlijst via Strava.

Meedoen? Voor deze editie loopt de inschrijving niet via de NTB. Op onze website www.triathlonaalten.nl komt binnenkort een aanmeldformulier. Als uit de aanmeldingen blijkt dat de belangstelling groter is dan de coronaregels op dat moment toelaten, dan zullen we contact opnemen met de deelnemers om tijdzones aan te wijzen.

Er is alleen een 1/8 triatlon mogelijk en het zwemparcours is iets anders dan normaal. Meer informatie op www.triathlonaalten.nl.

“We laten het zoveel mogelijk voelen als een echte wedstrijd, ondanks dat we als organisatie en deelnemers elkaar misschien niet eens zien. Wie zich aanmeldt, krijgt vooraf een startnummer thuis gestuurd en naderhand een mooi aandenken aan deze unieke editie. Winnaars in de verschillende categorieën worden -waarschijnlijk per post- van een leuk prijsje voorzien”.