GGD doet tweede peiling in corona-tijd

‘Het leven gaat gewoon door, maar ik mis vrijheid en sociale contacten en merk dat het nu lastiger wordt om thuis te blijven’. Dit zei één van de deelnemers aan het vervolgonderzoek van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Corona treft ons allemaal! Daarom doet GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op het leven van de inwoners in de regio NOG. Van 23 april tot 3 mei vond een tweede peiling plaats. Meer dan 6000 mensen hebben meegedaan door een online vragenlijst in te vullen. De eerste peiling was in de laatste week van maart.

Opvallend minder angst en bezorgdheid

De tweede peiling laat zien dat minder mensen bang en bezorgd zijn vanwege de corona-uitbraak dan in maart. Nog steeds zijn de eigen gezondheid, gezondheid van familieleden en de economische gevolgen van de coronacrisis de belangrijkste redenen voor angst en bezorgdheid.

De zon schijnt en ik maak er gewoon het beste van

De tweede peiling laat opnieuw zien dat er veerkracht is onder de bevolking. De meeste mensen geven hun leven op dit moment een ruime voldoende (gemiddeld 7,1). 85% probeert zo normaal mogelijk door te gaan met hun leven. Zoals een van de deelnemers schreef: “Ik ben zelf nog gezond. De zon schijnt en ik maak er gewoon het beste van.”

We missen sociale contacten en uitstapjes

Vooral sociale contacten en ontspannende activiteiten, zoals (erop) uitgaan en op vakantie gaan, worden gemist in de coronatijd. 17% voelt zich eenzaam en een kwart zegt zich te vervelen. Mensen uit de jongste leeftijdsgroep (18-44 jaar) ervaren dit gemis vaker dan mensen uit de oudere leeftijdsgroepen. Een deelnemer beschrijft het zo: “Ik vind het leven wat saai op dit moment, hou van feestjes en leuke dingen doen…..”

Basisscholen weer open

Veel ouders zullen opgelucht zijn dat de basisscholen volgende week weer opengaan. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de situatie voor meer gezinnen lastiger is geworden. Het percentage ouders dat het een probleem vindt, dat hun kinderen niet naar school of de opvang gaan, is gestegen.

Ongezonder leven

Uit de peiling blijkt dat het leven in de coronatijd invloed heeft op de leefstijl: 42% beweegt nu minder dan voor de corona-uitbraak, 24% slaapt minder goed, 17% eet minder gezond, 11% drinkt meer alcohol en 7% rookt nu meer.

Maatregelen staan ter discussie

Het is goed om te zien dat verreweg de meeste mensen zeggen zich goed te houden aan de maatregelen. Opvallend is wel dat het percentage van de bevolking dat de maatregelen van de overheid allemaal overdreven vindt is toegenomen van 7 naar 13%. Ook zien we dat iets minder mensen zeggen bezoek aan ouderen en kwetsbaren te beperken. Dit percentage is afgenomen van 94% in maart tot 87% nu.

GGD adviseert de maatregelen te blijven opvolgen

De GGD adviseert de bevolking om de maatregelen van het RIVM goed op te blijven volgen en goed op zichzelf en elkaar te letten. Alleen samen krijgen we het coronavirus in Nederland onder controle. In mei houdt GGD NOG ook een coronapeiling onder de jeugd.

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print







Vind ik leuk: Like Laden…