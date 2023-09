Gratis Workshop ‘Filmen en Monteren met iPad/iPhone’ in Bibliotheek Oost-Achterhoek

RUURLO – Op donderdag 12 oktober aanstaande om 19.30 uur zal de Bibliotheek Oost-Achterhoek een educatieve workshop verzorgen omtrent het filmen en monteren met een iPad of iPhone in haar vestiging te Ruurlo. Deelname aan deze workshop is kosteloos.

De workshop beoogt deelnemers praktische kennis bij te brengen over het gebruik van iPad of iPhone voor het maken van video-opnames. Er zal tevens instructie worden gegeven over het gebruik van de applicatie iMovie voor het monteren van video’s. Deelnemers worden verzocht hun eigen iPad of iPhone mee te brengen naar de workshop.

Aanmelding voor de workshop is nu geopend en kan online worden voltooid via www.oostachterhoek.nl/filmenmonteren. Hier zijn ook aanvullende details en informatie over de workshop te vinden.

Gedurende de workshop zal er gelegenheid zijn voor het stellen van vragen en het praktisch oefenen met de besproken technieken en tools, waardoor de deelnemers met vertrouwen en voldoende kennis huiswaarts kunnen keren om zelfstandig aan de slag te gaan met het filmen en monteren op hun iPad of iPhone.

Aanvullende informatie en aanmeldingsdetails zijn beschikbaar op de website van de Bibliotheek Oost-Achterhoek of in de fysieke vestigingen van de bibliotheek.

