Help vier Achterhoekse jongeren aan woonruimte! Wie doet mee?

Wethouders Inge klein Gunnewiek en Ted Kok (die ook lid is van de 8RHK Board) gaan de uitdaging aan om binnen een half jaar een woning te vinden voor vier Achterhoekse jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Gaat dat lukken? Waar lopen ze tegenaan? Hoe zit het nou echt met jongeren & wonen in de Achterhoek? Volg de 8RHK Challenge nummer 2 via YouTube.

Waarom deze challenge?

“De Achterhoek staat voor grote uitdagingen. We willen graag dat er meer mensen komen werken in onze regio. En dan niet een handjevol, het gaat echt om duizenden nieuwe medewerkers. Ook jonge talenten. Maar dan moeten we er wel voor zorgen dat ze hier snel woonruimte kunnen krijgen. En dat geldt ook voor Achterhoekse jongeren die nog bij hun ouders wonen. Ook zij (studenten, werkenden) willen graag zelfstandig wonen maar lopen tegen obstakels aan,” aldus klein Gunnewiek en Kok.

“Wat is mooier dan ons persoonlijk in te zetten voor een paar van deze jongeren? Zo ervaren wij aan den lijve waar zij tegenaan lopen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het vinden van een huurwoning of het krijgen van een hypotheek.”

Wat doen 8RHK ambassadeurs hier al aan?

Kok: “Natuurlijk zijn we hier vanuit de Thematafel Wonen en Vastgoed al stevig mee aan de slag. We gaan nu bouwen naar behoefte en dat betekent dat we bij plannen specifiek letten op de doelgroep jongeren of senioren. We onderzoeken mogelijkheden voor flexwonen om jongeren op een vernieuwende manier snel aan een woning te helpen. We ontwikkelen CPO-programma’s met jongeren. We ondersteunen de initiatiefnemers van Jong Wonen met hun website www.jongwonenachterhoek.nl waar jongeren terecht kunnen met vragen over wonen. Maar het wordt pas echt een succes als iedereen meehelpt. We hebben de hele Achterhoek nodig!”

Daarom dagen Inge klein Gunnewiek en Ted Kok corporaties, banken, bedrijven en gemeentes uit om mee te doen en bij te dragen aan de 8RHK challenge2: Help vier Achterhoekse jongeren aan woonruimte! Jongeren zijn van harte welkom om te reageren.

Ik ben jong (18-23 jaar) en op zoek naar woonruimte. Of ik wil meehelpen om jongeren aan woonruimte te helpen. Waar kan ik mij melden?

Alle vragen, ideeën en initiatieven zijn welkom. Je kunt mailen naar info@8rhk.nl of bellen met 06 2220 2780.



Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print







Vind ik leuk: Like Laden…

Gerelateerd