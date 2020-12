Herinrichting Bataafseweg in Winterswijk afgerond   

WINTERSWIJK – Op woensdag 16 december zijn de werkzaamheden aan de Bataafseweg in Winterswijk afgerond. De weg is weer toegankelijk en kan in gebruik genomen worden.

Wethouder Tannemaat: ‘De herinrichting van de Bataafseweg is een feit. Er is lang en hard gewerkt aan een fietspad en de rotonde. Ook hebben we de bestaande weg vernieuwd en verbeterd. Ik ben ontzettend blij dat de werkzaamheden achter de rug zijn en de straat vandaag heropend wordt.’

Herinrichting Bataafseweg

In 2017 is de gemeente Winterswijk gestart met een bestemmingsplanprocedure voor de realisatie van een rotonde op de kruising Steengroeveweg – Bataafseweg. De kruising veranderen naar een rotonde was een (maatschappelijke) wens die al jaren leefde bij buurtbewoners, belangenverenigingen en vertegenwoordigers uit buurtschappen. Gemotoriseerd verkeer reed vaak te hard bij het oversteken van de kruising.

Een rotonde dwingt gemotoriseerd verkeer om vaart te minderen. Hierdoor verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid van de kruising Steengroeveweg – Bataafseweg. Naast de realisatie van de rotonde is langs de gehele Bataafseweg een vrijliggend fietspad aangelegd.