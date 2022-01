Huis Verwolde het mooiste kasteel van Nederland

LAREN (Gld) – Huis Verwolde is genomineerd voor de verkiezing van de ANWB 2022, ‘De allermooiste kastelen van Nederland’ en kan met ieders stem tot de top 5 gaan behoren. In elke provincie zijn kastelen die in aanmerking komen; de provincie Gelderland is met 14 van de 50 genomineerde kastelen het beste vertegenwoordigd. Huis Verwolde is de parel van de achterhoek in de gemeente Laren.

Genomineerd

Huis Verwolde voldoet aan de gestelde criteria en maakt dus een goede kans! Het klassieke edelmanshuis staat op de plek waar al zeven eeuwen kasteelgeschiedenis beschreven is. Ruim om het huis heen vindt men aan drie kanten nog de voormalige slotgracht.

Huis Verwolde wordt vanaf 1777 bewoond door vijf generaties van de familie Van der Borch van Verwolde. Twee eeuwen later draagt de laatste bewoner de zorg voor de instandhouding van het huis en de tuin over aan Geldersch Landschap & Kasteelen. Na zorgvuldige conservering van de bijzondere interieurs, zowel ‘upstairs’ als ‘downstairs’, is het huis ingericht in historische trant en als museum opengesteld. Zowel het omringende landgoed als het museum zijn makkelijk toegankelijk voor bezoekers en dagjesmensen.

Hoe kan je je stem uitbrengen?

Het publiek bepaalt welke vijf kastelen er op de shortlist komen. Daar kunnen u, jij, je buren, je vrienden, je familie, je wandelmaatjes, collega’s etc. een bijdrage aan leveren door te stemmen. Dit kan digitaal via de link www.anwb.nl/eropuit/formulier- allermooiste-kastelen . Stemmen kan tot 6 maart.

De stem van het publiek bepaalt welke kastelen eindigen in de Top 5 die in maart bekend wordt gemaakt. Een jury kiest hieruit het kasteel dat zich het “Allermooiste kasteel van Nederland” mag noemen. De winnaar wordt op tweede pinksterdag bekend gemaakt op de Dag van het Kasteel.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....