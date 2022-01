Opening kringloopwinkel ‘t Hergebruikertje

LIEVELDE / LICHTENVOORDE – Na ruim 20 jaar op twee locaties in Lievelde te hebben geopereerd gaan de vrijwilligers van de Stichting Oost Europa Hulp Lichtenvoorde voortaan verder in Lichtenvoorde.

In een hal in het buitengebied van Lievelde werden de ingezamelde goederen gesorteerd. Van hieruit ging er maandelijks gemiddeld 100 m3 aan goederen naar Roemenië. Aan de Bakkerstraat in Lievelde bevond zich een kringloopwinkel: “’t Hergebruikertje”

Aan de Varsseveldseweg in Lichtenvoorde is een pand in gebruik genomen waarin winkel en opslag samen zijn ondergebracht. Alles onder één dak! Nadat de lockdown-periode waarin niet-essentiële winkels gesloten waren, optimaal benut kon worden om te verhuizen en de voormalige rijwielzaak om te turnen in een smaakvol ingerichte kringloopwinkel, gaan 21 januari 2022 de deuren van de winkel, na een korte openingsceremonie om 13.30 uur open voor publiek.

’t Hergebruikertje is nu gevestigd aan de Varsseveldseweg 35 in Lichtenvoorde.

De opbrengst van alle activiteiten komt ten goede aan projecten in Roemenië. Bekijk onze website: www.hergebruikertje.nl.

