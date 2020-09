Internationale erkenning voor wijnen Achterhoekse wijnbouwers

ACHTERHOEK – De Achterhoekse wijnbouwers krijgen nationale én internationale erkenning voor hun kwaliteitswijnen. Daardoor grossierden ze de afgelopen jaren in prijzen. Deze keer was het helemaal goed raak. In Wenen tijdens de prestigieuze AWC kregen twee wijnen een gouden en vijf wijnen een zilveren medaille toebedeeld. “Dat is echt heel bijzonder. Uiteraard zijn we daar heel blij mee”, zegt Rob Roth van de Coöperatief Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers (CVAW).

Naast de twee gouden en vijf zilveren medailles waren er ook nog twee keurzegels voor de bij de CVAW aangesloten wijnboeren. Het ging allemaal om wijnen uit 2018.

De gouden plakken waren voor Regent op Holt 2018, een houtgelagerde rode wijn van de Regent druif en Naogenieten 2018, een dessertwijn van een kleine oogst Souvignier Gris met een hoog suikergehalte. De zilveren medailles waren voor: Marechal Foch op Holt, Souvignier Gris, Moj’s Kieken wit, Johanniter en Regent. Pinotin en Weerkommn rosé kregen een ‘seal of approval’ oftewel een keurzegel.

De Achterhoekse wijnteelt staat al jaren hoog aangeschreven en wordt steeds beter. “Onze coöperatie mag dan afgeslankt zijn, het heeft aan passie en kwaliteit zeker niet ingeboet”, aldus Rob Roth. “Deze prijzen zorgen voor erkenning. Het geeft aan dat we goed bezig zijn en dat onze streek zeer geschikt is om mooie wijnen te maken”, benadrukt Roth, die zelf actief is op Wijnhoeve Elanova in Vorden.

De wijnboeren die bij de CVAW zijn aangesloten produceren zo’n 12 verschillende wijnen. Jaarlijks gaat het om ruim 30.000 liter. De Achterhoekse wijnbouwers timmeren nu bijna 20 jaar aan de weg. Met succes, want deskundigen en consumenten zijn erg enthousiast over het streekproduct. De wijnen zijn verkrijgbaar bij steeds meer lokale winkels en horecagelegenheden. Verder worden ze verkocht bij de wijngaarden zelf.

De Coöperatief Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers bestaat uit:

Wijnhoeve Kunneman in Geesteren, Wijngoed Kranenburg in Vorden/Kranenburg, Wijnboerderij De Fiere Wijnakker in Zutphen, Wijnhoeve Elanova in Vorden, Wijngoed De Hennepe in Aalten en Wijngaard Schepershof in Groenlo.

Voor meer informatie: www.achterhoeksewijnbouwers.nl