Marja Weijers interim bestuurder SKB Winterswijk

WINTERSWIJK – Per 1 oktober 2020 is Marja Weijers de nieuwe interim bestuurder van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Het SKB is nu nog bestuurlijk verbonden met het Slingeland Ziekenhuis onder de naam Santiz, maar duidelijk is dat de ziekenhuizen per 1 januari 2021 uit elkaar gaan. Marja Weijers zal zich als lid van de Raad van Bestuur richten op de aansturing van het SKB tot het moment van uit elkaar gaan en ook de eerste periode daarna, tot het moment van aanstellen van de vaste bestuurder.

Marja Weijers is een ervaren bestuurder en heeft in haar loopbaan diverse bestuursfuncties voor ziekenhuizen vervuld. De afgelopen vijf jaar werkte zij als bestuurder in het Laurentiusziekenhuis in Roermond. Daarvoor was zij lid van de Raad van Bestuur van de Alrijne zorggroep en van het Diaconessenhuis in Leiden. Naast haar werk als bestuurder had zij verschillende nevenfuncties. Zo was zij onder meer voorzitter van Roermond Gezond en lid van de commissie kwaliteit en veiligheid van de NVZ.

Voorafgaand aan de benoeming spraken vertegenwoordigers van verschillende partijen binnen het SKB met Marja Weijers. Zij adviseerden unaniem positief over de benoeming. De Raad van Bestuur van Santiz bestaat verder uit de voorzitter van de Raad van Bestuur, Jeltje Schraverus en lid van de Raad van Bestuur Erwin Bomers (die zich toelegt op de aansturing van het Slingeland Ziekenhuis).