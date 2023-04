Jeugdslagwerkgroep Excelsior Winterswijk behaalt glansrijke overwinning op ONSK

WINTERSWIJK – Op het Open Nederlands Slagwerk Kampioenschap, oftewel ONSK, op zaterdag 15 april heeft de jeugdslagwerkgroep van Excelsior Winterswijk een fantastische prestatie geleverd door kampioen te worden. Wat het nog specialer maakte, is dat dit de eerste keer was dat ze deelnamen aan het ONSK. De juryleden hebben objectief beoordeeld en waren erg positief over hun uitvoering.

Enkele quotes uit de juryverslagen laten zien hoe lovend de juryleden waren over hun uitvoering, met onder andere opmerkingen als: “een heel mooie uitvoering van dit stuk”, “veel kwaliteit” en “top!”. De punten die ze hebben behaald spreken ook boekdelen. De jeugdslagwerkgroep van Excelsior behaalde maar liefst 93 punten, terwijl de nummer twee slechts 89,5 punten behaalde. Dit maakt hun overwinning nog indrukwekkender, gezien het feit dat er in totaal zes slagwerkgroepen meededen in de Jeugdklasse.

Niet alleen werden ze kampioen, maar ook de solistenprijs werd door Cas te Selle me naar huis genomen met zijn prachtige xylofoon-spel. Het is een unieke prestatie waar Excelsior als vereniging erg trots op mag zijn. Dirigent Kevin Tolkamp heeft de groep naar deze grote hoogte gebracht, wat een geweldige prestatie is voor de jeugdslagwerkgroep van Excelsior.

