Hoe Twentse dorpen steeds duurzamer worden

Als je in een Twents dorp woont, lijkt het soms alsof de tijd stilstaat. Dit is ook meteen de charme, want hier praat men nog gewoon met elkaar in plaats van de hele tijd te staren naar een smartphone. Echter zijn er op een vlak wel veel veranderingen gaande, namelijk duurzaamheid. Twentse dorpen worden steeds duurzamer. Wil je weten welke ontwikkelingen zich voordoen? In deze blog vertellen we je graag meer hierover.

Betere isolatie

De eerste wijze waarop dorpen in Twente aan duurzaamheid winnen, is op het gebied van isolatie. Tot voor kort waren huizen die niet aan elkaar vast zaten slecht geïsoleerd. Dit is lang niet altijd meer het geval. De meeste huizen hebben inmiddels een aannemer bijvoorbeeld de vloer laten isoleren. Ook de spouwmuren zijn geregeld aan de buurt op dit vlak, terwijl veel daken inmiddels ook geen kou en hitte van buiten meer toelaten. Vaak vallen de kosten ook nog eens mee doordat men deze website of iets vergelijkbaars heeft gebruikt om offertes van aannemers met elkaar te vergelijken. De huizen in Twentse dorpen zijn dus duurzaam geworden door middel van betere isolatie.

Meer ruimte voor zonnepanelen

Een andere manier waarop Twentse dorpen duurzamer worden, is door meer ruimte te maken voor zonnepanelen. In veel dorpen zie je nu dat er meer en meer zonnepanelen op het dak komen. Dankzij deze investering kunnen de inwoners hun eigen energie opwekken. Niet alleen voor het milieu is dit een win-win situatie, ook financieel gezien kunnen ze hierdoor veel geld besparen. Bovendien beschikken de meeste mensen in deze dorpen of relatief grote daken, waardoor er nog meer zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

Een toename in regentonnen

Verder ziet men ook een toename in het aantal regentonnen in Twentse dorpen. In plaats van water uit de kraan te gebruiken, bijvoorbeeld voor het wassen van de auto of tuinieren, wordt er veel meer gebruikgemaakt van regenwater dat uit een regenton wordt gehaald. Dit scheelt veel water en verhoogt de energie-efficiëntie omdat er minder water gepompt moet worden uit de kraan.

Meer nadruk op de natuur

Tot slot zie je ook een toename in de nadruk op natuur en het milieu. In Twente is er bijvoorbeeld een groeiend aantal mensen die biologisch tuinieren, waarbij men geen chemische middelen gebruikt. Er worden ook steeds meer bomen en planten geplant zodat er meer biodiversiteit ontstaat. Ook kleinere projecten zoals het verwijderen van plastic afval uit sloten en de creatie van inheemse tuinen zijn steeds meer aanwezig.

Al met al is duidelijk te zien dat Twentse dorpen langzaam maar zeker steeds duurzamer worden. Dit komt voort uit de drang van lokale mensen om dit aspect van hun gemeenschap samen te verbeteren.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl