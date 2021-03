Kaartverkoop voor festival Mañana Mañana van start!

Deel dit bericht

Met dit ticket zijn vrije geesten en fervent festivalgangers verzekerd van een feestje zodra het weer mag 1 jaar lockdown x huidhonger = derde Summer of Love! Vermenig een lockdown met de opgebouwde huidhonger en zucht naar vrijheid en er ontstaat een perfecte cocktail voor de derde ‘Summer of Love’. De kaartverkoop voor festival Mañana Mañana gaat vandaag van start omdat er voldoende springstof in de lucht hangt voor een explosie van liefde en vrijheid aankomende zomer. Want alhoewel nog niet duidelijk is wanneer we mogen is één ding wel zeker; er gaan weer feestjes komen en als het zo ver is zal de reuring rondom tickets enorm zijn. Geen stress. Met dit ticket pies je niet naast de pot. Je bent er hoe dan ook bij! Vanaf 11.00 uur vandaag staan de deuren van de ticketshop wagenwijd open: mananamanana.eu/tickets.

Bij de Feestfabriek Alles Komt Goed B.V., de organisatie van Mañana Mañana, denken ze dat het wel eens een wilde zomer kan worden. Het festival is verplaatst naar het oog van de liefdesstorm op 12, 13, 14 en 15 augustus 2021. “Nu ouderen en de meest kwetsbare groepen gevaccineerd worden komt onze vrijheid steeds meer in zicht. We roepen iedereen dan ook op om zich klaar te maken voor de derde Summer of Love, na die van de hippies in 1967 en die van de ravers in 1988. Een Mañana-ticket maakt je onderdeel van die mogelijke Summer of Love, mis het dus niet…”, aldus De Feestfabriek.



Eerste namen voor 2021

We kunnen inmiddels ook namen bevestigen! Een aantal acts die voor de editie van 2020 waren geboekt schuiven mee naar 2021:

ATLANTA | AVAWAVES (GB) | Bazzookas | Boogie Beasts (BE) | Druiprek | Elefant (BE) | Heiko Dijker & Ustad Sabir Sultan Khan | Hilltop Howlers | J.C. Thomaz & The Missing Slippers | Joan Franka | Korto (FR) | Marise (winnaar kunstbende) | Nebenschau | Ooostblok | Suzan Köcher’s Suprafon (DE) | The Grey Pants | The Heck | The Magnetics (IT) | The Small Breed | The Sonic Dawn (DK) | Veni Om | A.M. Sam | la loye | Love Machine (DE) | Meis | Nina June | Rex Pharao | Simon Keats | The Visual | Vito (BE) | Aidan & the Wild | Jo Goes Hunting | MOOON | Naft | PEER | Richville | The Vices

Over Mañana Mañana

Mañana Mañana is een vier dagen durend geestverruimend festival met camping, waar duizenden nieuwsgierige levensgenieters van heinde en verre zich verzamelen. Het is een gekke paradox tussen ‘veel te doen’ enerzijds en totale ongedwongenheid anderzijds. Door de wol geverfde legends, aanstormend talent en bezoekers staan vanaf de ochtend tot diep in de nacht op de verschillende podia. Bijna elk genre is aanwezig: van surf, comedy, punk, mongoolse keelzang, blues, acrobatiek, singer-songwriter en poëzie tot latin. Hier komen de krenten uit de pap van de (inter)nationale muziekscene. Meer informatie over het programma staat op de website.