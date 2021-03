Livestream Musica Jacobi vanuit de Jacobskerk

Deel dit bericht

WINTERSWIJK – Op zondagavond 28 maart is er om 19.00 uur een vesper in de Jacobskerk te Winterswijk. In de muzikale dienst zullen de zogenaamde ‘Zeven Kruiswoorden’ van Christus worden gelezen en verklankt. Deze dienst op de avond van Palmzondag luidt de ‘Goede Week’ in. Deze week van bezinning en inkeer mondt uit in het Paasfeest.

Aan de vesper wordt medewerking verleend door Henk Vis (lector) en Wim Ruessink (orgel). Op het Naber/Metzler-orgel worden werken gespeeld van onder andere Bach en Scheidt.

Musica Jacobi is uitsluitend live te volgen of terug te zien via het YouTube kanaal van de Protestantse Gemeente Winterswijk.