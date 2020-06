Lokaal verlichting door regen, het blijft droog

Het heeft zondag op sommige plekken lang en veel geregend. Hoeveel regen er gevallen is, verschilt enorm per gebied. Bij Meddo (omgeving Winterswijk) viel 112 mm regen terwijl in de Liemers slechts 5 mm regen viel. Volgens Waterschap Rijn en IJssel geeft de regen lokaal dan ook flinke verlichting van de droogte, maar het blijft overal droog voor de tijd van het jaar.

Volgens de huidige weersvoorspelling valt er de komende week af en toe een bui. We verwachten op korte termijn geen toename van de droogte. Bekijk de actuele situatie op het dashboard weer en water.

Voor vandaag (lees dinsdag 16 juni) heeft tet KNMI heeft alvast code geel afgegeven voor onder andere de provincie Gelderland. Dit omdat er vanmiddag onweersbuien, mogelijk met hagel worden verwacht. In Gelderland is code geel van kracht tussen 13.00 en 19.00 uur.