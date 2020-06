Open dag vanwege uitbreiding Corrie Beerten Schadeherstel

BORCULO – Corrie Beerten Schadeherstel houdt op zaterdag 27 juni een open dag vanwege de uitbreiding van het bedrijf met een nieuwe spuitcabine voor campers en caravans. Van 11 tot 15 uur is iedereen van harte welkom. Er is een heuse drive thru voor een schadecheck. Na de inspectie krijgen belangstellenden korting om de schade later te laten herstellen. Daarnaast is er een kleine campershow én wordt er gratis ijs verstrekt van IJsboerderij Dommerholt.

Het bedrijfspand van Corrie Beerten Schadeherstel is onlangs uitgebreid. De extra werkplaatsoppervlakte wordt benut voor nieuwe hefbruggen en de realisatie van een nieuwe grote spuitcabine. Hier kunnen voortaan ook campers en caravans vakkundig worden gespoten. Het bedrijf in Borculo speelt daarmee in op een grote en groeiende behoefte. Corrie Beerten Schadeherstel bestaat 20 jaar. In die tijd heeft de onderneming zich ontwikkeld tot een volwaardig schadeherstelbedrijf, specialist in uitdeuken zonder spuiten en andere alternatieve reparatiemethoden. Ook voor lederherstel en velgenreparatie bent u er aan het juiste adres.

Na vele jaren ervaring in de branche begon Corrie Beerten in 1999 zijn mobiele bedrijf. De uitdeukwerkzaamheden werden op locatie bij autobedrijven verricht. In 2005 volgde nieuwbouw aan de Korenbree 7-02. Sindsdien groeide de dienstverlening vanuit de eigen vestiging flink. Zo kwam er een spuitcabine voor auto’s en busjes. Schadeherstel werd professioneel opgepakt en uitgebouwd. Er wordt gewerkt met de meest moderne technieken. Steeds vaker kreeg Corrie de vraag of hij ook beschadigde campers en caravans kon spuiten. Daarom besloot hij de bedrijfshal uit te breiden met een nieuwe, grotere spuitcabine. Deze meet 11 bij 4,7 bij 5 meter en is daarmee geschikt voor de grotere voertuigen. Particuliere klanten en dealerbedrijven van campers en caravans tonen hier grote belangstelling voor.

Corrie Beerten Schadeherstel staat voor vakmanschap en een betrokken aanpak. Het bedrijf beschikt over een compleet reparatiepakket. Schadeherstel is mogelijk, maar er kan ook gekozen voor alternatieve methoden. Kleine schades worden op die manier relatief goedkoop verholpen, terwijl de waarde van het voertuig flink stijgt. Je moet dan denken aan steenslag, krassen in de lak, parkeerdeukjes, hagelschade, beschadigingen aan leer, dashboard of kunststof onderdelen. Ze zijn bij het gerenommeerde schadeherstelbedrijf in vertrouwde handen. Corrie Beerten Schadeherstel is FOCWA–erkend, en werkt samen met alle verzekeringsmaatschappijen en zorgt voor een snelle en correcte afhandeling, waardoor de klant zelf niets meer hoeft te doen! Voor de duur van de reparatie is er indien nodig vervangend vervoer.

Kortom, U bent welkom voor een snel en perfect herstel van elke caravan camper of autoschade, met de keuze voor gebruik van nieuwe en/of tweedehands onderdelen voor herstel. Van parkeerdeukje tot forse schade. U kunt rekenen op vakwerk, inclusief 4 jaar garantie. Dit houdt in dat de kwaliteit van de reparaties gewaarborgd is. Met deze FOCWA-garantie bent u er zeker van dat de werkzaamheden op een professionele manier worden uitgevoerd. Er is gratis koffie, terwijl de klant wacht. Service staat voorop bij Corrie. Tevreden klanten, dat is zijn doel. Vandaag. Morgen. Altijd.

Voor meer informatie: www.beerten.net



De nieuwe spuitcabine voor campers en caravans. Yoeri Kox (links staand), Mick Krebbers (gehurkt) en Corrie Beerten (rechts staand)