Majorettes van Excelsior behalen mooie resultaten tijdens Nederlandse Kampioenschappen

WINTERSWIJK – Afgelopen zondag 10 april nam de majorettegroep van Muziekvereniging Excelsior. Winterswijk deel aan het Nationaal Kampioenschap in Almere. Na een lange periode van voorbereiding en intensieve training zijn er afgelopen weekend prachtige resultaten behaald.

Liza Roekevisch, lid van Excelsior, werd in 2020 al Nederlands Kampioen tijdens het NK. Afgelopen zondag deed ze opnieuw mee en eindige ze met haar spectaculaire solo optreden op een fantastische eerste plek in de categorie Freestyle. Daarnaast was er ook nog een optreden van het hele majoretteteam van Excelsior in de categorie Artistiek programma. Deze was goed voor een vijfde plek. Na afloop van de wedstrijd hebben de meiden deze mooie prestaties met elkaar gevierd, onder het genot van een hapje en een drankje.

Lijkt het jou ook leuk om te gaan starten met dansen en twirlen? Kom gezellig eens een keer langs op een training om de sfeer te proeven. Kijk voor meer informatie op www.excelsior-winterswijk.nl of neem contact op via info@excelsior-winterswijk.nl!

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....