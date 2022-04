SilverFit Alois voor verpleegafdeling SKB Winterswijk

WINTERSWIJK – Dankzij donaties en een gulle sponsor, SABA uit Dinxperlo, heeft de Stichting Vrienden van het SKB op 12 april 2022 een SilverFit Alois kunnen overhandigen aan de verpleegafdeling Neurologie, Cardiologie en Longgeneeskunde (C1) van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Een SilverFit Alois is een interactief beeldscherm waarop stimulerende en ontspannende activiteiten te doen zijn. Dit biedt patiënten op de verpleegafdeling de juiste balans tussen fysieke en cognitieve activiteiten en sociale interactie.

Meer bewegen in het ziekenhuis

De SilverFit Alois kan verpleegkundigen helpen om hun patiënten fysiek, mentaal en sociaal actief te houden. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat patiënten sneller herstellen en bij thuiskomst mogelijk minder thuiszorg nodig hebben, als zij tijdens het verblijf in het ziekenhuis meer bewegen. Zij verliezen door het bewegen minder spierkracht en de conditie gaat minder hard achteruit. Hierdoor treden minder complicaties op, waardoor het herstel sneller gaat. Daarnaast helpt het bieden van meer afleiding hierbij. Door cognitieve activiteit en sociale interactie te stimuleren, neemt ook onrustig gedrag af bij patiënten.

SilverFit Alois

SilverFit Alois is een mobiel systeem met een tv scherm, waarop zeer uiteenlopende stimulerende en ontspannende activiteiten worden aangeboden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan spelletjes op afstand, waarbij lichte fysieke beweging voor nodig is, activiteiten op muziek, denkspelletjes zoals memory, praten over herinneringen of ontspannen kijken naar knisperend haardvuur. Patiënten kunnen deze activiteiten met elkaar doen of met hun bezoek. Dit zorgt ook voor verbinding en sociale interactie. Verpleegkundigen Wilma ten Have en Judith Schuurman zijn dankbaar voor deze donatie: “Het is ontzettend mooi dat we hiermee onze patiënten nog meer comfort, afleiding en structuur kunnen bieden. Dit kan echt van meerwaarde zijn.”

Stichting Vrienden van het SKB

De Stichting Vrienden van het SKB zet zich met projecten in om het verblijf voor patiënten en bezoekers bij SKB wat aangenamer te maken. Wim Aalderink, voorzitter van Stichting Vrienden van het SKB, heeft de SilverFit Alois officieel overhandigd aan de verpleegkundigen van verpleegafdeling C1. “Alles wat wij als stichting kunnen doen voor patiënten van het SKB is afhankelijk van gulle gevers. We zijn dan ook enorm dankbaar dat we met hulp van anderen deze SilverFit Alois aan het SKB kunnen schenken”, aldus Wim.

Vriend van het SKB worden

Stichting Vrienden van het SKB zamelt op allerlei manieren geld in om projecten te financieren. Uw steun is daarbij hard nodig! Wilt u het SKB een warm hart toedragen? Word dan Vriend van het SKB. Ook een eenmalige donatie of zelf een sponsoractie opzetten, behoren tot de mogelijkheden. Kijk hiervoor op www.vriendenskb.nl.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....