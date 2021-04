Meivakantie BIEBlab mét extra activiteiten

Deel dit bericht













OOST ACHTERHOEK – In de meivakantie draait het online BIEBlab op volle toeren. Maar liefst 8 verschillende activiteiten staan er op de rol. De eerste vindt plaats op 1 mei, de laatste op 8 mei. Alle workshops zijn online en gratis te volgen. Aanmelden is wel noodzakelijk en kan via de website www.oostachterhoek.nl/meivakantie.

Programma voor ieder wat wils

Het programma van BIEBlab in de meivakantie is zeer divers:

1 mei: Maak een stopmotion filmpje met je mobiel

3 mei: Kraak de code en leer binair tellen

4 mei: Luistert de computer? Leer programmeren

5 (en 12 mei): Special effects in augmented reality

6 mei: Doe mee aan de mediaquiz

7 mei: Photoshop een tijdverwisseling

8 mei: Bouw een mini-escaperoom

Op www.oostachterhoek.nl/meivakantie is alle informatie over de workshops te vinden en kan ook de aanmelding geregeld worden.

Samenwerking Bibliotheek en ‘Muziek en Kunstwijs’

Bijna wekelijks worden er voor kinderen uit groep 5 t/m 8 in drie vestigingen activiteiten in het kader van BIEBlab Kunstwijs georganiseerd. De ene keer verzorgt ‘Muziek en Kunstwijs’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag. Als de activiteit in verband met de coronamaatregelen niet in een Bibliotheek kan plaatsvinden, wordt het online georganiseerd.

