Op zondag 29 augustus 2021 wordt voor de vierde keer de Ronde van de Achterhoek georganiseerd, dit jaar als Internationale wielerkoers voor professionals en elite/beloften. De laatste keer dat De Ronde van de Achterhoek gereden werd was in 2019, Marco Doets werd in 2019 de laatste winnaar van de Ronde van de Achterhoek.

Vanwege de landelijke beperking van politie-inzet voor wielerkoersen de Ronde van de Achterhoek 2020 van de agenda gehaald

De Ronde van de Achterhoek gaat dit jaar van start in het centrum van Boekenstad Bredevoort, vandaaruit worden alle acht de Achterhoekse gemeenten aangedaan over een afstand van 200 kilometer, via Oost Gelre naar Winterswijk en vanuit Winterswijk weer terug richting Bredevoort voor een 2e passage door de Boekenstad, daarna wordt er koers gezet richting Varsseveld, Ruurlo, Vorden, Hengelo, Hummelo, Hoog Keppel, om vervolgens via Wehl door het Montferland te trekken. Na het heuvelachtige Montferland trekt de koers terug richting Varsseveld via Netterden, Gendringen en Sinderen, om afsluitend nog een 5-tal plaatselijke ronden te rijden door en rondom Varsseveld.

Het deelnemersveld van de Ronde van de Achterhoek zal een zeer internationaal deelnemersveld worden, maar ook zullen de Nederlandse teams en de regionale teams aan de start verschijnen, Binnenkort hoopt de organisatie het definitieve deelnemersveld bekend te maken.

