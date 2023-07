Museum Villa Mondriaan zoekt technisch talenten!

WINTERSWIJK – Wie kent in en rond Winterswijk inmiddels Museum Villa Mondriaan niet? Na tien jaar is het jongvolwassen museum een begrip. Steeds meer bezoekers uit binnen- en buitenland weten het museum over de jonge jaren van Piet Mondriaan te vinden. De wereldberoemde kunstenaar begon zijn schilderscarrière in Winterswijk, waar hij van zijn achtste tot zijn twintigste jaar woonde. Het bijzondere aan de museumorganisatie is dat deze gedreven wordt door een jonge staf én een grote groep van zeer betrokken vrijwilligers.

Directeur Jana Roovers: “Die vrijwilligers zijn van levensbelang voor het museum. Zonder de inzet van hen zou het museum zijn deuren moeten sluiten. Wat ik mooi vind om te zien is dat die vele vrijwilligers een hechte groep vormen, waar naast de steun voor het museum, het sociale contact een belangrijke drijfveer voor veel ven hen is.”

Maar net als in de hele samenleving is er momenteel ook binnen het museum een tekort aan vrijwilligers met een technische achtergrond. Vandaar dat Villa Mondriaan hard op zoek is naar technische vrijwilligers.

Het gaat om technische vrijwilligersfuncties waarin je het verschil maakt in zowel presentatie van het museum als de ‘achterkant’ van de organisatie. Je onderhoudt presentatiemiddelen en apparatuur en je signaleert knelpunten op de museumvloer. Daarnaast ben je aanspreekpunt bij calamiteiten, storingen en klachten. Samen met de directie zorg je voor oplossingen en verbeteringen. De functie komt met een zekere verantwoordelijkheid, maar zeer zeker ook met een gezellig team! Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover, net als borrels en uitjes gedurende het hele jaar én vrijwilligerskorting in de museumwinkel.

Mochten mensen interesse hebben en meer willen weten, dan kunnen zij contact opnemen met Hiske Kremer, medewerker bedrijfsvoering, via 0543 – 515 400 of per mail: administratie@villamondriaan.nl

