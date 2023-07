Gemeente en Laborijn zetten ondersteuning kwetsbare medewerkers komende tijd samen voort 

Dinsdag besloot de gemeente Bronckhorst om samen met het Achterhoekse werk- en ontwikkelbedrijf Laborijn de Werkcarrousel in Zelhem voort te zetten tot eind 2023. In de tussentijd zoekt de gemeente naar een permanente oplossing voor haar inwoners die werken en begeleid worden via de Werkcarrousel. Onlangs ging Meesterwerk Werkprojecten, waar de Werkcarrousel onder viel, failliet. Verantwoordelijk wethouder Antoon Peppelman: “Via de Werkcarrousel ondersteunen we inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het behouden/opdoen van arbeidsritme en hun persoonlijke ontwikkeling. Er werken ruim 50 inwoners bij de Werkcarrousel. Grotendeels kunnen zij hun werkzaamheden met deze oplossing tot in ieder geval eind van dit jaar voortzetten op hun vertrouwde plek. Een goede tijdelijke oplossing die heel belangrijk is voor deze kwetsbare groep. De komende periode gebruiken we om te onderzoeken hoe we een structureel aanbod kunnen ontwikkelen en implementeren, afgestemd op de behoeften van de deelnemers. Maar ook passend binnen de werkwijze van de gemeente, waarbij we een begeleiding voorstaan in nauwe samenwerking met onze sociale teams.“ Laborijn is ook blij met de samenwerking in de Werkcarrousel. Jeroen Spruit, algemeen directeur Laborijn: “De gemeente Bronckhorst en Laborijn werken al vele jaren goed samen in de begeleiding van mensen. Het is fijn dat wij met onze expertise op deze manier in nauw overleg met de gemeente ook voor deze inwoners een oplossing kunnen bieden die rust, veiligheid en ontwikkeling biedt.”

Bij de Werkcarrousel worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voorbereid op werk. Ze krijgen er begeleiding bij het ontwikkelen van werkritme, (sociale) vaardigheden en ook staan taallessen op het programma voor statushouders. Sinds de oprichting enkele jaren geleden hebben bijna 60 inwoners dankzij hun ervaring in de Werkcarrousel de overstap kunnen maken naar een betaalde baan in de regio. Daarnaast is het een tijdelijke opvangplek voor deelnemers van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en deelnemers met een indicatie voor beschut werk (BW) die om verschillende redenen zonder werk zijn.