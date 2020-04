Natuurgebied Wooldse Veen afgesloten voor publiek

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

WINTERSWIJK – Het natuurgebied Wooldse Veen in Winterswijk is op zondag 19 april per direct voor het publiek. Er waren zoveel bezoekers in het gebied, dat de coronamaatregelen niet konden worden nageleefd.

Op verzoek van burgemeester Joris Bengevoord van de gemeente Winterswijk heeft Natuurmomenten het gebied daarop afgesloten voor het publiek. Dit besluit is bekrachtig door de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Het verbod geldt zolang de noodverordening COVID-19 van de VNOG van kracht is.

Voor Natuurmonumenten gaat het tegen haar natuur in gebieden te sluiten voor publiek. In het Wooldse Veen hebben we getracht het gebied toegankelijk te houden, juist voor mensen uit de buurt die even een frisse neus wilden halen. We hebben ‘eenrichtingsverkeer’ op het smalle plankenpad ingesteld en riepen op 1,5 meter afstand te bewaren. Tot onze spijt werden die regels niet nageleefd.

Gerelateerd berichten