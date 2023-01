WINTERSWIJK – Wanneer je de diagnose nierfalen krijgt, heeft dat een enorme impact op je leven. Het is dan fijn om de behandeling dicht bij huis en in een vertrouwde omgeving te krijgen die als thuis voelt. Elyse Klinieken voor Nierzorg opent in samenwerking met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) een nierzorgkliniek in Winterswijk. Een mooie stap vooruit voor nierpatiënten in de regio.

Alle nierzorg bij elkaar en dichtbij huis

De opening vindt in april 2023 plaats, maar vandaag hebben beide partijen hun handtekening onder de samenwerking gezet. Nierpatiënten kunnen voor polikliniek afspraken en voor hemodialyse behandelingen terecht bij Elyse Klinieken voor Nierzorg. De kliniek wordt gevestigd in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Beatrixpark 1 in Winterswijk. De kliniek werkt nauw samen met de internist-nefroloog van het SKB.

‘Ik kijk ernaar uit om samen met mijn collega’s in de Elyse kliniek Winterswijk aan de slag te gaan. Goede zorg leveren afgestemd op de wensen en de behoeften van de patiënt. Fijn om voor nierpatiënten uit de regio alle nierzorg weer dichtbij huis te bieden’.

Hannah Kruis, nefroloog bij Elyse Klinieken

‘Juist voor patiënten die afhankelijk zijn van dialyseren is het erg fijn om dit dichtbij huis te kunnen doen. Met de komst van Elyse, een gerenommeerde kliniek, zijn we in staat dit in Winterswijk aan te bieden. We kijken enorm uit naar deze samenwerking.’

Inge de Wit, bestuurder Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Elyse Klinieken voor Nierzorg

Betrokken en duurzaam biedt Elyse in 6 klinieken in Nederland samen en dichtbij de juiste nierzorg. Als dochterorganisatie van B. Braun Medical heeft Elyse toegang tot wereldwijde kennis van nierzorg, maar door de kleinschaligheid van de kliniek zijn medewerkers betrokken bij het persoonlijke leven van de patiënt. Ze leveren zorg dicht bij huis en ondersteunen zelfredzaamheid voor een optimale kwaliteit van leven. Een patiënt heeft één behandelend internist-nefroloog, die het dossier goed kent en een vast team aan zorgverleners. Deze zijn nauw betrokken bij de behandeling en nemen de tijd om vragen te beantwoorden. Door de kleinschalige klinieken wordt een thuisgevoel ervaren en is er aandacht voor de wensen van de patiënt.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

