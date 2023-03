Lezingenserie bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

DOETINCHEM – Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers en Bibliotheek West-Achterhoek organiseren een boeiende lezingenserie over klimaat, natuur, milieu en duurzaamheid in het voor- en najaar van 2023. Deze onderwerpen zijn van groot belang voor de mensheid en dieren en staan hoog op de politieke agenda. De serie bestaat uit vier lezingen waarin vier verschillende sprekers elk hun eigen expertise en visie presenteren.

De eerste lezing vindt plaats op woensdag 19 april 2023 ena wordt gegeven door Carin Holtslag, actief voor het Instituut voor Natuureducatie (IVN) bij regiowerkgroep de Liemers. De lezing gaat over het Liemerse dijkenlandschap in verleden, heden en toekomst. Carin zal ingaan op het ontstaan van het landschap in de Liemers en de ontwikkeling van de natuur in het gebied van de Rijnstrangen. Daarnaast zal ze bespreken hoe menselijk handelen dit landschap en zijn natuur heeft beïnvloed en wat er gedaan kan worden om de leefbaarheid in de toekomst te behouden.

De tweede lezing, op donderdag 11 mei 2023, wordt gegeven door Stefan te Selle, melkveehouder te Winterswijk en bestuurslid LTO Noord afdeling Oost-Achterhoek en aangesloten bij de Vruchtbare Kring Achterhoek. De lezing gaat over de dagelijkse werkzaamheden, verantwoordelijkheden, uitdagingen en passie van een boer in tijden van onzekerheid.

Op donderdag 26 oktober 2023 wordt de derde lezing gegeven door Jan Stronks, ecoloog bij Staring Advies. De lezing gaat over verleden, heden en toekomst van het platteland in de Achterhoek. Jan zal ingaan op veranderingen in de natuur, het landschap en de landbouw.

De vierde lezing zal eind november/begin december 2023 plaatsvinden en gaat over de invloed van landbouwhervormers op de ontwikkeling van de landbouw, het platteland en de natuurlijke omgeving in de Achterhoek. Deze lezing wordt gegeven door Marinus Overheul, boerenzoon en oud-landbouwdiplomaat.

Alle lezingen vinden plaats in ’t Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem. De inloop voor de lezingen is om 19.00 uur en de aanvang is om 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt €5,- inclusief koffie en thee. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden kan via info@ecal.nu of 0314-787078. Voor meer informatie over het IVN, kijkt u op www.ivn.nl en voor IVN regionaal op www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek/.

