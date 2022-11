Nieuwe patiënten SKB BeterDichtbij

WINTERSWIJK – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) biedt zorg zo dichtbij mogelijk. Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Daarom nodigt het ziekenhuis vanaf 1 november 2022 alle patiënten, die onder behandeling zijn bij een polikliniek, uit om de gratis app BeterDichtbij te gebruiken. Via BeterDichtbij kunnen patiënten bijvoorbeeld een vraag stellen of beeldbellen met hun zorgverlener. “Dankzij BeterDichtbij kunnen we onze vertrouwde, regionale zorg ook digitaal aanbieden. Dat is heel belangrijk, omdat wij hierdoor nóg dichter bij onze patiënten zijn. Op het moment dat het hen uitkomt. Zo wordt veilig digitaal contact met het ziekenhuis nóg makkelijker”, vertelt Inge de Wit, bestuurder van Streekziekenhuis Koningin Beatrix.

Een vraag stellen op ieder moment van de dag

Via de app BeterDichtbij kunnen patiënten een niet spoedeisende vraag stellen of een bericht versturen naar hun zorgverlener of de polikliniek in het SKB. Dit is veilig en kan overal en op ieder moment van de dag. Patiënten ontvangen binnen drie werkdagen een reactie. Petra, verpleegkundig coördinator van de polikliniek Dermatologie, vertelt: “Het grootste voordeel van een bericht van patiënten via BeterDichtbij, is dat deze sneller bij de juiste persoon terechtkomt dan via telefonisch contact. Daardoor kunnen wij ze meestal sneller beantwoorden.” Veel inkomende berichten gaan over een afspraak of het verzetten daarvan, maar er komen ook medische vragen binnen. “Een patiënt had bijvoorbeeld een vraag over de ingrediënten van een cosmetisch verzorgingsproduct. Ze stuurde een foto mee van de ingrediëntenlijst. Zo kon ik gelijk meekijken en haar vraag beter beantwoorden”, aldus Petra. Bij vragen die sneller beantwoord moeten worden, zijn de poliklinieken uiteraard ook telefonisch bereikbaar.

Thuis vanaf de bank beeldbellen met de arts

Sinds vorig jaar kunnen patiënten van het SKB ook beeldbellen met hun arts of andere zorgverlener via BeterDichtbij. Een beeldbelafspraak kan een afspraak in het ziekenhuis soms vervangen. Daardoor hoeven patiënten niet altijd naar het ziekenhuis te komen. Dit scheelt reistijd en soms ook reiskosten. Petra: “Tijdens een beeldbelafspraak kan ik de patiënt zien en horen, dus dat is veel persoonlijker dan een telefonische afspraak.” Een bericht sturen is ook een mooie aanvulling op een beeldbelafspraak. “We merken dat oudere patiënten het soms lastig vinden om tijdens een beeldbelafspraak de digitale agenda erbij te pakken. Ze zijn bang om per ongeluk de afspraak te beëindigen. Ik vraag dan om na afloop een berichtje te sturen via BeterDichtbij, zodat we een afspraak kunnen plannen. Dat werkt heel goed.” De zorgverlener weegt altijd af of een bezoek aan het ziekenhuis noodzakelijk is. Patiënten die liever een afspraak maken in het ziekenhuis, blijven natuurlijk welkom.

Uitnodiging voor BeterDichtbij

Het SKB nodigt alle patiënten, die onder behandeling zijn bij een polikliniek, vanaf 1 november via SMS en e-mail uit om BeterDichtbij te gebruiken. Het ziekenhuis roept daarom alle patiënten op om hun e-mailadres en telefoonnummer te controleren in Mijn SKB. Meer informatie over BeterDichtbij in het SKB staat op www.skbwinterswijk.nl/beterdichtbij.

Dit bericht is 223x gezien