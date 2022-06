Nieuwe Popprijs voor jong talent in Winterswijk

WINTERSWIJK – Zaterdag 25 juni is de markt van Winterswijk het toneel van een nieuwe traditie, de Winterswijkse Popprijs voor jong Winterswijks poptalent.

Vanaf 21.00 uur geven de deelnemende muzikanten een spetterend concert waar het publiek hopelijk in groten getale op afkomt. Hun verrichtingen worden beoordeeld door een deskundige jury. Zij bepaalt wie uiteindelijk de winnaar wordt van de popprijs 2022, een stimulans voor verdere ontwikkeling op het terrein van de popmuziek. Het is de bedoeling dat de popprijs, een initiatief van de gemeente Winterswijk i.s.m. Boogie Woogie – instituut voor kunst en cultuur -, een jaarlijks terugkerend fenomeen wordt.

Traditie als popdorp

Winterswijk kan bogen op een rijke traditie inzake een veelzijdige popcultuur. De popprijs is in het leven geroepen om de lokale popmuziek te stimuleren en oude tijden te doen herleven.

Al in 2018 pleitte gemeenteraadslid Ubel Zuiderveld voor het instellen van een prijs voor het Winterswijks poptalent van het jaar. Wethouder Tannemaat heeft de draad opgepakt en B en W besloten dit jaar dat de popprijs er komt. Voor de winnaar stelt de gemeente € 1000 ter beschikking en tevens komt deze in aanmerking voor een opname dag en een mix dag bij Boogie Woogie.

Inschrijven

Bands, singer- songwriters, hiphop artiesten en rappers kunnen zich t/m dinsdag 21 juni aanmelden via info@boogiewoogie.nl (voorkeur) of telefonisch: 0543 51 55 69. Deelname is gratis en staat open voor jonge muzikanten t/m 21 jaar!

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....