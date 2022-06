Martien Louwers nieuwe directeur-bestuurder Bibliotheek Oost-Achterhoek

OOST ACHTERHOEK – De Raad van Toezicht (RvT) is zeer verheugd te kunnen melden dat Martien Louwers benoemd wordt tot directeur-bestuurder van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Zij volgt Ton Mengerink per 1 september 2022 op, die na 42 bibliotheekjaren richting pensioen gaat. Zowel de RvT als de Benoemingsadviescommissie hebben positief geadviseerd ten aanzien van de benoeming van Martien.

Martien was tot 8 juni jl. wethouder voor de Gemeente Arnhem. Tot haar portefeuilles behoorden o.a. Werk en Inkomen, Schulddienstverlening, Inclusie en Welzijn.

Ze was sinds 2006 raadslid en vanaf 2010 fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem. Voor haar wethouderschap was ze zes jaar lang senior adviseur Public Affairs bij NOC*NSF.

De nieuwe directeur-bestuurder is geboren en getogen in Eibergen, is 42 jaar, heeft een dochter en woont in Arnhem.

De nieuwe directeur-bestuurder over haar toekomstige functie: “De Bibliotheek is van grote maatschappelijke waarde. Een belangrijke plek voor educatie en ontmoeting waar steeds meer samenkomt. Ik heb heel veel zin om bij de Bibliotheek Oost-Achterhoek aan de slag te gaan.“

“De Raad van Toezicht van de Bibliotheek Oost-Achterhoek ziet in Martien een waardige en vaardige opvolger en ziet de samenwerking met vertrouwen tegemoet”, aldus Bartel Geleijnse, vice-voorzitter van de Raad.

De Bibliotheek Oost-Achterhoek heeft bibliotheekvestigingen in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

