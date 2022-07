Nieuwe streekomroep radio en televisie met een nieuwsroom is een feit: ‘1Achterhoek’

ACHTERHOEK – Vanaf vrijdag 1 juli vormen de drie lokale omroepen RTV Slingeland uit Winterswijk, Gelre FM uit Oost Gelre en Aladna FM uit Aalten, één streekomroep met de naam: ‘1Achterhoek’.

De nieuwe streekomroep komt toe aan de landelijke wens om het nieuws dichtbij de burger te brengen. Met radio, televisie en online nieuwsmedia bereikt 1Achterhoek 130.000 inwoners in de Achterhoek via deze mediakanalen.

Een fris logo, een uniforme uitstraling en met volop ruimte voor mediaontwikkelingen als podcast en videostreamen. Dit met het oog om ook jong publiek te bereiken. “Het is echt een nieuwe start voor de streekomroep 1Achterhoek waarbij iedereen kan aanhaken”, zegt voorzitter Hylke ter Beest van de stichting Streekomroep Oost-Achterhoek met trots. Achter de schermen is voor de eenwording in de afgelopen maanden hard gewerkt. “We hebben er dankzij onze vrijwilligers ontzettend veel energie ingestoken, waardoor er veel meer energie gaat uitkomen”, zegt penningmeester Erik Luiten opgetogen. Secretaris Marten Vissers is blij dat de televisietak naast uit Winterswijk nu ook de onderwerpen uit Aalten en Oost Gelre kan brengen met het drievoud aan betrokken medewerkers.” Door samenwerking in 1Achterhoek versterken de drie omroepen elkaar. “In de huidige tijd met razendsnelle ontwikkelingen is het voor een lokale omroep niet mogelijk te investeren in middelen. Door de samenwerking die nu tot stand is gekomen in 1Achterhoek, kunnen we de vele vrijwilligers professioneel ondersteunen, dankzij de extra subsidie vanuit de drie gemeenten. Er zijn professionals begonnen die op journalistiek gebied én met camera- en productietechniek de medewerkers ondersteunen en continuïteit kunnen bieden in ons aanbod op onze mediakanalen. Zij zijn er ook om stagiairs op te leiden en om nieuwe medewerkers aan te trekken en te begeleiden.”

Programmering

Vanaf 1 juli 2022 zendt 1Achterhoek overdag een dagprogramma uit met nieuws en actualiteiten en muziek op de radiozenders. In de avond en voor een groot deel in het weekend zijn de programma’s op de radio lokaal gericht. Er is muziek, themamuziek, muziek voor doelgroepen en op het halve uur een journaal met lokaal en regionaal nieuws. Er is een nieuwssite en een app van 1Achterhoek waarop alles te volgen is. Voor de uitzendingen op televisie geldt dat dit medium continue nieuws en actualiteiten uit de drie gemeenten gaat brengen. Op maandag, woensdag en vrijdag zijn er ‘s middags de journaaluitzendingen die dagelijks herhaald worden. “Wanneer er extra nieuws te melden is, zoals de boerenprotesten van afgelopen week, dan schakelen we direct naar een extra nieuwsuitzending op 1Achterhoek televisie.”

Erik Luiten: “Door deze programmering kunnen we de lokale identiteit bewaren. Medewerkers voelen zich vertrouwd in de omgeving waar zij wonen en kennen de mensen. Ze weten wat er speelt.”

Wens gemeenten

De acht Achterhoekse gemeenten hebben de samenwerking omarmd. “Het was een wens van de acht Achterhoekse gemeenten om één streekomroep te vormen. Daarover hebben wij gezegd dat het voor de pluriformiteit en het bieden van kwaliteit het beter is twee streekomroepen in de Achterhoek te hebben. Het succes is dat we nu 1Achterhoek zijn in een mooi deel van de regio waar veel raakvlakken zijn”, aldus de drie bestuursleden.

Doordat de drie lokale omroepen 1Achterhoek vormen, voldoet de streekomroep voor het Commissariaat voor de Media vereiste Lokaal Toereikend Media-Aanbod op radio, tv, internet en social media. In deze lijn voor de media in Nederland werkt 1Achterhoek samen met omroep Gelderland. “De samenwerking met Omroep Gelderland heeft vele voordelen: behalve delen in de nieuwsvoorziening kunnen we nu een breder publiek bereiken.”

Volg 1Achterhoek op www.1achterhoek.nl en download de app.

