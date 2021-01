Opheffing Omroepvereniging Stamppot 

Feestfabriek richt in 2021 pijlen op festivalzomer en huidige mediakanalen

Feestfabriek Alles Komt Goed B.V., het bedrijf achter onder andere festivals Zwarte Cross en Mañana Mañana, gaat ondanks de coronacrisis het nieuwe jaar met optimisme en vertrouwen tegemoet. Alle voorbereidingen om in 2021 zowel Zwarte Cross als Mañana Mañana te laten plaatsvinden, worden getroffen en onlangs presenteerde het bedrijf een tweede dialectkinderboek, een nieuwe batch van hennepbier ‘De Groene Buizerd’ en verscheen het Zwarte Cross magazine ‘Harder!’ landelijk in de schappen. Echter, de plannen voor het aangekondigde online contentplatform STAMPPOT gaan vooralsnog de ijskast in en aan de publieke omroepaspiraties van de gelijknamige omroepvereniging komt een einde. “Niet alles verandert hier vanzelf in goud”, aldus Zwarte Cross festivaldirectrice Tante Rikie.

Einde voor Omroepvereniging Stamppot

Het bestuur van Omroepvereniging Stamppot heeft in overleg met de ledenraad besloten de omroepvereniging op te heffen. Op de peildatum van 31 december 2020 is het vereiste minimum van 50.000 leden niet gehaald. Dit minimumaantal leden is er om de volgende stap in het traject naar de status van aspirant omroep binnen het publieke omroepbestel te kunnen maken.

“Ondanks dat wij aandacht hebben gekregen van zo’n beetje alle denkbare media, dat onze plannen konden rekenen op zeer enthousiaste reacties en dat de eerste programma-items op onze socialmediakanalen positief werden ontvangen, is de teller helaas blijven steken op een paar duizend leden”, aldus Pieter Holkenborg, medewerker van de Feestfabriek en secretaris van de omroepvereniging. De Feestfabriek spreekt echter zeker niet van een fiasco. Holkenborg: “In tegendeel eigenlijk. De afgelopen maanden hebben wij ook gebruikt om van alles en nog wat te bedenken. Daarnaast zijn wij door ons omroepinitiatief met diverse creatievelingen, producenten en radio- en tv-makers in contact gekomen die allen op verschillende manieren iets voor ons zouden willen betekenen. Dit laten wij niet op de plank liggen. Sterker nog, wij zijn bijvoorbeeld nu al bezig met het draaien van een eerste documentaireserie over de wereld van de piratenmuziek. De eerste pilot belooft enorm veel goeds en de uiteindelijke serie zullen wij uitzenden via de online kanalen van de Zwarte Cross.” De leden van de omroepvereniging zijn via e-mail ingelicht over het opheffen van de vereniging.

Contentplatform in de ijskast

Ook het aangekondigde, gelijknamige, online contentplatform STAMPPOT zal in februari 2021 niet ‘live’ gaan. “Deze plannen gaan voor onbepaalde tijd in de ijskast. Als wij een dergelijke nieuwe stap willen maken dan moet het ook goed gebeuren en om in deze tijden enkele tonnen te investeren zien wij als te risicovol, aangezien onze omzet in 2020 nul is geweest”, aldus Holkenborg. Van uitstel hoeft echter zeker geen afstel te komen en alle redactionele brainstorms en andere creatieve ideeën gaan – net als bij de omroepvereniging – zeker niet de prullenbak in. Holkenborg: “De geplande content gaan wij nu verder uitwerken, maken en publiceren op onze huidige Feestfabriek online-kanalen.”