Jeugd ‘gaat wild’ voor Techniek in First LEGO League

ULFT – Het CIVON in Ulft was donderdag 14 april gevuld met ratelende LEGO blokjes en juichende jeugd tijdens de First LEGO League in de Achterhoek. Zeven teams, ruim 70 kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 15 jaar, streden om de titel van beste bouwers. Onder toeziend oog van diverse juryleden uit de techniekwereld en wethouder Marieke Overduin, portefeuille Onderwijs in Oude IJsselstreek, werd team ‘First MC’ tot winnaar bekroond. Overduin: “Eigenlijk zijn jullie allemaal winnaars, jullie hebben allemaal je mooiste techniekkunsten laten zien. Wat een enthousiasme snoof ik hier op vandaag en ik hoop van harte dat jullie dat vasthouden. We hebben interessante banen voor jullie in de toekomst in de Achterhoek dat bol staat van maken en techniek!”

Voor het eerst is de LEGO League naar de Achterhoek gehaald. Wereldwijd doen ongeveer tweehonderdduizend kinderen mee aan de LEGO League, uit landen over de hele wereld. In de Achterhoek streden zeven teams om de winst. De teams waren afkomstig van de scholen: Candea College, Assink Lyceum, Julianaschool, Almende College en STEAM Academy (verzorgt naschoolse activiteiten in wetenschap en techniek). Winnend team ‘First MC’ deed mee vanuit STEAM Academy. Op de vraag waar de naam van het team voor staat was het antwoord: “We hebben van tevoren bedacht dat als we zouden winnen, we onszelf eerst op de bekende hamburger gaan trakteren!”. Naast deze zelf bedachte prijs, wint het team een klimuitje in het Achterhoekse Klimbos en een medaille van LEGO die ze natuurlijk zelf in elkaar mogen zetten.

Respect voor Techniek én elkaar

Met een zelfgebouwde robot van LEGO voerden jonge scholieren in groepen allerlei opdrachten uit. Daarnaast deden zij onderzoek binnen het jaarlijks wisselende thema waarvan de resultaten werden gepresenteerd tijdens de finale. Dit jaar was het thema ‘CARGO CONNECT’, om de jonge deelnemers hun natuurlijke nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht en kritisch denkvermogen aan te zetten voor het ontdekken van de wereld van transport. Ook zijn ‘core values’, zoals respect en teamwork, belangrijk in alle onderdelen. Een team bestaat uit maximaal 10 kinderen en wordt gevormd met vrienden, via een vereniging of op school. De deelnemende teams hebben 12 weken tijd om een robot te ontwerpen en een presentatie voor te bereiden. Meer informatie is te vinden op www. firstlegoleague.nl.

De organisatie van LEGO League Achterhoek is in handen van 8RHK ambassadeurs, CIVON, Almende College en SmartHub Achterhoek en krijgt naar verwachting een vervolg in de komende jaren.

