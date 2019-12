Doemee-award 2019 provincie Gelderland

Gepubliceerd op 17 december 2019 om 09:03

Sandra Gosseling, Meer Toegankelijke Toiletten winnaar

Steeds meer mensen en organisaties zetten zich in voor een samenleving waarin ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een beperking of chronische ziekte optimaal kunnen meedoen. Met hun enthousiasme maken zij het verschil; door op zoek te gaan naar de mogelijkheden en niet te blijven denken in beperkingen. Iets wat een podium verdient en extra gewaardeerd wordt met een Doemee-award. 12 december werd bekend dat Sandra Gosseling uit Ulft de winnaar was in de provincie Gelderland. Daarnaast is Sandra ook met de publieksprijs naar huis gegaan.

Meer Toegankelijke Toiletten

Sandra en haar team doen samen hun best om zoveel mogelijk semiopenbare toiletten te krijgen in de gemeente Oude IJsselstreek. Ze benaderen horeca, winkels en bedrijven met de vraag of mensen ongevraagd gebruik kunnen maken van het toilet als dat nodig is. Er wordt een sticker geplakt bij de ingang, zodat het voor iedereen duidelijk is dat je daar naar het toilet kan. Er bestaat een Hoge Nood app, waar de locaties staan waarbij je naar een toilet kunt gaan. Inmiddels zijn er al meer dan 60 semiopenbare toiletten in de gemeente. Dankzij de aandacht voor het initiatief zijn er ook winkeliers die zichzelf melden. Sandra is inmiddels al benoemd als ambassadeur toiletalliantie en ambassadeur van inclusieprojecten voor de gemeente.

Publieksprijs

Het publiek had ook een stem. Iedereen kon via de website stemmen op zijn of haar favoriete initiatief(nemer). De publieksprijs ging in de provincie Gelderland met 323 stemmen ook naar Sandra Gosseling.

Gedeelde missie

De feestelijke uitreiking op 12 december vond plaats in het stadion de Vijverberg van Betaald Voetbalclub de Graafschap. Niet alleen de winnaars werden geroemd om hun inzet. Ook de overige genomineerden kregen erkenning voor het belangrijke werk dat ze doen.

Hans Martijn Ostendorp, directeur De Graafschap: “Ik ben heel blij dat met de Doemee-award aandacht wordt gevraagd voor de inclusieve samenleving. Want we kunnen niet genoeg voorbeelden krijgen van mensen die stimuleren dat meedoen belangrijk is. Ik hoop dat dit soort mensen en organisaties een voorbeeld durven te zijn voor anderen. Want juist hun voorbeelden en succesverhalen hebben we nodig om andere mensen en organisaties te stimuleren en inspireren.”